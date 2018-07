KAMBERSKÝ: Nad školkami zvítězila ideologická zaslepenost

Poslankyně a poslanci v pátek rozhodli, že malé děti nepatří do školky. S jistotou psychologů, národohospodářů i správců dění v cizích rodinách. Byl to geniální marketing: napřed stvoříme slaměného panáka, a pak jej rozstřílíme. Bravo! Důsledek bude jednoznačný: ještě větší nedostatek pracovní síly, ještě větší nedostatek dětí.

Česko se bude muset stále více spoléhat na pracovní sílu a děti migrantů, protože „rodilí Češi“ vymírají rychleji, než se rozmnožují. Obráncům tradičních hodnot nezbývá než pogratulovat: sice se střelili do vlastní nohy, ale jistě získali nějaké ty voličské body.



Malá rekapitulace: žádný zákon nevnucuje rodinám, jak dlouho se mají starat doma o svá pacholata. Tatínek či maminka klidně mohou zůstat s jedním dítětem dokonce čtyři roky, celou dobu jim stát platí příspěvek – to je jedna z nejdelších a nejvelkorysejších „dovolených“ na světě. Nejde jen o peníze. Klíčový faktor je jinde: má-li žena dvě děti relativně rychle po sobě, na pět až osm let vypadne z pracovního života. To u některých manuálních profesí až takový problém není, ale v náročnějších oborech to znamená vlastně celoživotní hendikep. V Německu a Rakousku zůstává trvale bezdětná každá třetí žena. U nás to platí jen o vysokoškolačkách. Zatím.



Současná premiérka Nového Zélandu Jacinda Ardernová kvůli porodu opustila úřad jen na šest týdnů – jde možná o extrém, ale vystihuje problém dokonale. Dnešní ženy už nechtějí zmizet z práce na roky. Chceme-li, aby se vzdělané vrstvy množily, musíme jim umožnit skloubit práci a rodičovství. Jinak budeme odkázáni jen na přistěhovalce. Tohle byl důvod, proč jsme schválili povinnost školek přijímat malé děti. Argument o nepřipravenosti školek je validní jen částečně: jistě šlo zvýšit příspěvky či zavést granty pro obce, nebo povinnost o pár let odložit.

Bohužel zvítězila ideologie, takže budeme nadále vymírat a velká rodina bude doménou převážně těch, které práce vůbec nebaví.