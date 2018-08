KAMBERSKÝ: Sedláci a hlupáci. Za pět let vzrostl „státní“ plat o polovinu

I ten nejhloupější sedlák myslí na špatné roky. Že může přijít sucho, plíseň nebo sarančata. Bohužel politici nejsou sedláci. Dokonce ani ti, kteří roky dělali agrobyznys. Naše osvícená vláda se rozhodla přidávat „svým“ zaměstnancům: v podstatě spíše nivelizačně než zásluhově, v podstatě spíše hodně než málo a v podstatě spíše zbytečně než nutně. Podíváme-li se na vládní plány podrobněji, vyvstanou nám před očima velmi zajímavé detaily.

Za prvé: v pátek bude kabinet Andreje Babiše jednat oficiálně o návrhu s odbory, ale to bude již čistá formalita. Byly to totiž právě odbory, které de facto tento vládní návrh sepsaly a skrze ČSSD prosadily. Posloucháte-li pečlivě ministryni práci či předsedu socialistů Jana Hamáčka, slyšíte stejná slova a slovní spojení jako od hlavního odborového bosse Josefa Středuly. Jeho sebevědomá slova, že „ČSSD je béčko odborů“, náhle vůbec neznějí přehnaně a někteří z nás se budou velmi divit, pokud tento původně železář z Opavy nebude někdy v příštích letech kandidovat na prezidenta.



Za druhé: v situaci, kdy firmy nemohou sehnat lidi a stát rozhodně netrpí nedostatkem zaměstnanců, nedává masivní a plošné přidávání žádný ekonomický smysl. Právě naopak. Podle údajů ministerstva financí bude příští rok průměrný plat ve veřejné sféře přes 35 tisíc korun. Důležitý je ale jiný fakt: protože před pěti lety dosahoval necelých 24 tisíc, bude to nárůst o neuvěřitelných 47 procent! Ano, za pět let výplata vyšší o polovinu – dámy a pánové, kdo z vás to má?!

Za třetí: toto vše dohromady vytvoří obrovský tlak nejen na mzdy, ale i na lidi v privátu. Byznys bude mít veliký problém lidi nejen sehnat, ale i udržet. Na rozdíl od odborů nebudou mít zaměstnavatelé z vládního návrhu žádnou radost. Růst platů ve veřejné sféře použijí nutně odbory jako klacek při kolektivním vyjednávání růstu mezd, které začne za pár týdnů. Někteří z nás se budou velmi divit, jestli budou odbory v privátu chtít méně, než čeho dosáhly na panském.

Vraťme se zpátky k sedlákům. Zažíváme mimořádně tučné časy, dokonce ani na začátku milénia nebylo líp: růst byl sice vyšší, ale trápila nás i nezaměstnanost. Jestli byla někdy ideální situace nezasít všechno zrno, nezkrmit všechno seno a nechat si něco na horší časy, je to právě teď. Ale vysvětlujte to politikům, kteří myslí jen v rámci čtyřletého volebního cyklu a státní rozpočet chápou zejména jako nástroj nákupu voličských hlasů.