KAMBERSKÝ: Sněmovní byt - šmajchlkabinet. Pirát si přitápěl počítačem v ‚nesnesitelném chladu‘

PRAHA Příběh pirátského poslance Tomáše Vymazala je pozoruhodný po mnoha stránkách. Leckterého čtenáře rozčiluje jeho tvrzení, že si počítačem přitápěl v „nesnesitelném chladu šestnácti stupňů“. Přitom tohle je snad jediný aspekt, v němž můžeme dát poslaneckému zloději za pravdu.

Počítač přizpůsobený těžbě kryptoměny, takzvaný „rig“ (mining rig), opravdu funguje do jisté míry jako přímotop. Těžit kryptoměnu znamená provést obrovské množství početních operací, což je energeticky náročné. Grafické karty, skrze něž jde většina onoho výpočetního výkonu, přemění část energie na teplo. A tak se dnes dají vidět těžební soustavy doslova zavěšené na vypnutém radiátoru.



Každý těžař tedy ví, že elektřina je klíčovým a nejdražším vstupem, ostatně už dnes podle konzervativních odhadů spotřebuje těžba jen samotného bitcoinu víc energie než celé Dánsko nebo Irsko. A když pan Vymazal přiznal, že v minulosti dlužil 22 tisíc korun za elektřinu, o výdajích na těžbu ví asi více než dost. Nemohl nevědět, že připojením svého osobního těžebního rigu k „firemní“ elektrické síti dělá to samé, jako kdyby služební auto využíval k taxikaření nebo služební byt pronajímal coby hodinový hotel.

Autor tohoto komentáře byl proto zvědav, co na to všechno matka strana. Leč na domovské stránce našel jen velký citát: „Jsme jediná strana nespojená se skandály“. A jako první bod programu Piráti hlásají: „Prosazujeme kontrolu moci a mocných – politikům musí být vidět pod ruce. Prosazujeme osobní odpovědnost a odvolatelnost politiků.“

Řekněme, že autorovy komentáře často nachází pramalé pochopení pro různé rezoluce Evropského parlamentu. Dokonce i nad některými pokrokovými výroky Evropského soudu pro lidská práva (ESLP) často pozdvihá obočí a v jeho judikátech si podtrhává červenou vlnovkou (ano, ESLP není orgánem EU, ale to publikum obvykle nerozlišuje). Na druhou stranu nutno uznat, že pokud někdo dlouhodobě prosazuje volný pohyb osob, zboží a služeb, tedy změny, z nichž dramaticky těží české firmy a občané, je to právě Evropská komise (ano, ta zlá Komise, která tlačí na přerozdělování migrantů).

Ale co mu nejde na rozum, je současné české žehrání na GDPR. Tedy na věc tak jednoznačně pozitivní, jak jen ochrana soukromí a osobních údajů může být.

Dokud se do věci nevloží česká horlivost (která nutila prodávat každou koblihu zvlášť zabalenou nebo která navrhuje začerňovat podpisy žáků na výkresech), pak je ochrana našich dat a soukromí to nejlepší, co v posledních letech z oné vzdálené metropole vzešlo. Nemusíme připomínat lékařské karty s intimními daty, které se u nás často válely v popelnicích. Stačí úplná maličkost: všimnout si, kolik ubude spamu ve vaší elektronické poště!

Aspoň na chviličku...