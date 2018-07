KAMBERSKÝ: Tygrovaní pokrytci. Nejsme náhodou nechtěnými spolupachateli?

Víte, co je to kuna? Kuna, to je taková malá potvora, které vám po nocích dělá randál na půdě a pak vám přehryže všechny dráty v autě. Nelze se jí zbavit. Kuna je skutečná hrozba pro všechny domkáře a chalupáře. Abyste se zbavili kuny, můžete zkusit spoustu věcí – ale podle mnohých je nejspolehlivějším prostředkem tygří lejno.

Ano, je to tak. Nejen tradiční čínská medicína věří na zázračné tygří účinky, ale spoléhá se na ně i velká část českého venkova. Na rozdíl od Asiatů ale potřebujeme tygra živého, nikoliv rozvařeného na sulc. V principu ale úplně stejně věříme v magickou moc třetí největší šelmy na světě.



Druhým tygřím pokrytectvím je ohromné emoční pohoršení, které v nás zabíjení starých tygrů vyvolává. Starého koně klidně nameleme do salámu, staří služební či sportovní psi často končí injekcí penpobarbialu nebo emburtamidu do srdce. Nedosti na tom! S ledovým klidem masově zabíjíme mladé slepičky i kohoutky a říkáme tomu „výroba kuřecího masa“. Ti se skutečně vyvinutými chuťovými buňkami si pak s oblibou pochutnávají na těch nejněžnějších obětinách – zabitých jehňátkách, jimž po utracení říkáme – jehněčí. A ve skutečně vybraných restaurantech potom narazíte na lahůdku – mléčné tele. Než si na něm pochutnáte, koukněte se napřed nějakému telátku u struku do té jeho tlamy, o. k.? Přejeme dobrou chuť!

Ano, víme, že policie nezasahuje proti překupníkům z důvodů nějaké mravní přecitlivělosti, ale protože dotyční porušují mezinárodní dohody o ochraně zvířat, zejména těch ohrožených vyhynutím kvůli naší hamižnosti. Nicméně obchod s tkáněmi nás staví před složité otázky: není to právě striktní zákaz zabíjení a prodeje, který činí z tygřích buněk neskutečně drahou komoditu? Není vysoká cena jedním z důvodů, proč pytláci zabíjejí tygry v divočině? Nevedl by náhodou masivní „komerční chov“ tygrů, pod řádným dohledem úřadů, k úbytku pytláků a podobných lumpů, kteří je i v Česku zabíjejí brutálně a fakticky vlastně mladé?