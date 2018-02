Kameny se dovalí i do Prahy. The Rolling Stones se v červenci podívají do Letňan

PRAHA The Rolling Stones vyjíždějí zpět na turné. Však to také před časem fanouškům kapela slíbila. V rámci dlouhé koncertní šňůry se 4. července podívají do Prahy. Vstupenky budou k dispozici v pátek 9. března v 10 hodin ráno přes www.RollingStones.cz.

Koncerty Rolling Stones proběhnou v květnu a červnu v Irsku, Velké Britanii, Německu a Francii, v červenci v konečně České republice a Polsku. Rocková kapela svým fanouškům - podobně jako během podzimní části svého turné - nabídne řadu hitů včetně písně Satisfaction, ale také nečekané kusy a řadu „překvapení“.

V druhé části turné „STONES - NO FILTER“ sponzorované Jeepem, sponzorem evropských turné The Rolling Stones od roku 2014, budou Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts a Ronnie Wood pokračovat ve svém velice úspěšném a vyprodaném evropském turné, které se konalo na podzim loňského roku. To zahájili Rolling Stones v Německu a poté se zastavili v Rakousku, Švýcarsku, Itálii, Španělsku, Nizozemsku, Dánsku, Švédsku a Francii.

„Tahle část turné No Filter je pro Stones opravdu výjimečná. Těšíme se, až se v létě vrátíme na pódium a zahrajeme fanouškům v České republice. Bude jako vždy naprosto vzrušující představit se zase ve městech, kde jsme dlouho nehráli, a navštívíme také některé nová místa,“ uvedl zpěvák Jagger. Kytarista Richards skupinu založenou v Londýně v roce 1962 označil za „kapelu, kterou nic nezastaví“. „Jsme v podstatě pořád na začátku,“ prohlásil.

K dispozici budou vstupenky k stání i sezení a jejich ceny začínají na 1990 Kč. Na jednu transakci bude limit 8 kusů vstupenek. Vstupenky budou k dispozici v pátek 9. března v 10 hodin ráno přes www.RollingStones.cz.

Rolling Stones hráli v Česku už pětkrát a vidělo je na 350.000 lidí. První vystoupení v tehdejším Československu se uskutečnilo 18. srpna 1990 na Strahovském stadionu v Praze. Monstrózní koncert se konal pod patronací choti prezidenta Václava Havla Olgy a výtěžek z něj byl určen na její nadaci Výbor dobré vůle. V Praze byli „stouni“ naposledy v červenci 2003, dosud poslední koncert v Česku odehráli v Brně v roce 2007 v rámci turné A Bigger Bang. Jejich druhý pražský koncert - už bez baskytaristy Wymana, jenž kapelu opustil o rok dřív - zhlédlo v srpnu 1995 na Strahově 130.000 fanoušků.

Kapelu Rolling Stones proslavily hity jako je Angie, Wild Horses, Memory Motel, Honky Tonk Women, nebo (I Can’t Get No) Satisfaction. Jejich první album vyšlo v roce 1964. Během následujících desetiletí vydala kapela ještě asi 30 studiových desek. Ta poslední z předloňského roku nese název Blue & Lonesome.