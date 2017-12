Kamion projel vánočním trhem. Útoku se dalo zabránit, pod palbou kritiky je policie i Merkelová

BERLÍN/PRAHA Berlínský útok si vyžádal 70 zraněných a 12 mrtvých včetně první české oběti terorismu. Přesně rok poté Němci nešetří kritikou. Incidentu se prý dalo předejít, jelikož útočník byl policii znám. Problémy vidí pozůstalí i ve způsobu, jakým s nimi komunikovaly úřady. Identitu obětí se totiž dozvěděli až několik dní po útoku.

„Uslyšel jsem velký hluk a když jsem se dostal na vánoční trh, tak jsem uviděl chaos... A mnoho zraněných. Bylo to strašné,“ řekl televizi CNN Jan Hollitzer, šéf redakce berlínského listu Morgenpost.

Nákladní auto vjelo do davu na vánočním trhu na berlínském náměstí Breitscheidplatz u nákupní třídy Kurfürstendamm v západní části německé metropole u Pamětního kostela císaře Viléma. Nákladní vůz projel v Berlíně vánočním trhem 50 až 80 metrů.

V jeho kabině seděl Tunisan Anis Amri. Nákladní automobil za sebou nechal spoušť. Pobořené stánky, 70 zraněných a 12 mrtvých včetně jedné Česky. Policisté v kamionu objevili i tělo polského řidiče, kterého Amri zastřelil. Z místa se mu podařilo uniknout a několik dní po něm policisté bezvýsledně pátrali.

Čtvrtý den po útoku přišla zpráva z Itálie. Policisté v Sesto San Giovanni Amriho v sebeobraně zastřelili, když ho podrobovali rutinní kontrole. Na policisty, z nichž jednoho zranil, střílel podle úřadů stejnou zbraní, jíž v Berlíně zabil polského řidiče kamionu.



Amriho tělo bylo po dlouhých sporech v červnu převezeno do Tuniska a předáno rodičům. Než se dostal do Itálie, projel Amri Nizozemsko, Belgii a Francii. K útoku se přihlásil Islámský stát (IS), který Amriho označil za svého bojovníka.

Útoku se dalo zabránit

Ze závěrečné zprávy zvláštního vyšetřovatele vyplynulo, že útoku se dalo zabránit a že policie udělala řadu chyb. Úřadům byl Amri totiž známý jako nebezpečný radikál. Vzhledem k tomu, že obchodoval s drogami a měl zfalšované osobní dokumenty, mohly ho úřady po zadržení v jižním Německu 30. července loňského roku až několik měsíců držet ve vazbě a možná i deportovat.

Loni v březnu berlínské státní zastupitelství začalo Amriho vyšetřovat na základě tipu od spolkových bezpečnostních úřadů, které varovaly, že možná plánuje loupež, aby si zajistil prostředky na nákup automatických zbraní, které by mohl v budoucnu použít při případném útoku.

Pohled z výšky na vánoční trh, kterým projel kamion naložený ocelí. Zemřelo 12 lidí.

Již v Tunisku se věnoval krádežím a drobné kriminalitě a do Evropy uprchl před trestním stíháním v roce 2011 v době takzvaného arabského jara. Nejprve žil v Itálii, kde v kriminalitě pokračoval. Byl uvězněn a ve vězení se údajně zradikalizoval. Po svém propuštění ho odmítlo Tunisko přijmout zpět a Itálie mu nařídila její území opustit. V červenci 2015 tak zamířil do Německa. Policie i prokuratura si ho rychle všimla a speciální síly ho zařadily k nebezpečným osobám.

Informace pozůstalým? Až po pár dnech

Nedávno pozůstalí 12 obětí útoku napsali otevřený dopis kancléřce Angele Merkelové (CDU), v němž tvrdě kritizují postup německých úřadů i šéfky vlády. Slova kritiky příbuzní obětí nesměřují jen k činnosti úřadů před útokem, ale také k jejich chování a chování politiků po něm.

Merkelovou kritizují za to, že jim ani téměř rok po útoku z 19. prosince nekondolovala ani osobně, ani písemně. Berlínský zmocněnec pro oběti útoku Roland Weber také kritizoval fakt, že už několik hodin po útoku úřady znaly totožnost 11 ze 12 obětí, příbuzné ale o osudu jejich blízkých informovaly většinou až za dva či tři dny. To kritizoval i manžel zabité Češky Petr Čižmár.

Aby se podobná tragédie nemohla opakovat, je trh na Breitscheidplatzu, který se loni otevřel už tři dny po útoku, obehnán zhruba metr vysokými betonovými bariérami, přes které by se neměl dostat žádný vůz. Podobné zábrany jsou třeba také u dalších vánočních trzích po celém Německu.

V uplynulých dvou letech bylo spácháno automobilem několik teroristických útoků. Při nejhorším z nich zahynulo loni v červenci v Nice 86 lidí. Nákladní auto tehdy najelo do davu lidí oslavujících státní svátek. Útočníkem byl 31letý Francouz tuniského původu Mohamed Lahouaiej Bouhlel, kterého policie zastřelila.