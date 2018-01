Kampaň jde do finále: Drahoš se objeví v Lucerně, Zeman v televizi

PRAHA Do volby prezidenta zbývá pět dní, oba kandidáti Jiří Drahoš a Miloš Zeman mají podle průzkumu vyrovnané preference. Půjde tedy o každý hlas. Co chystá na pondělí Drahoš? A co Zeman?

V pondělí ještě převáží rozdílné přístupy obou kandidátu k finální fázi prezidentské kampaně. Zatímco Zeman, stejně jako v neděli, kdy se objevil v sólo rozhovoru na TV Nova, vsadí na účast v televizi (od 20.15 se objeví na TV Barrandov, která mu dlouhodobě vychází velmi vstříc), Drahoš se setká se svými příznivci - v pražské Lucerně od 17. hodin. Tam se objeví i neúspěšní kandidáti z prvního kola, kteří nyní Drahoše podporují: Marek Hilšer, Michal Horáček a Pavel Fišer.

Témata vystoupení jsou jasná, u Zemana přitahují pozornost nesplněné sliby, prapodivné financování kampaně, kontroverzní spolupracovníci a podpásové útoky, Drahoš zase odráží dojem, že nemá na nic názor, a stále dokola vysvětluje svůj postoj k migraci a uprchlíkům.

Drahošovi nyní navíc v kampani rozdvojili síly. Eva Drahošová tak projíždí Zlínským krajem, kde navštíví nemocnici, dům pro seniory či poutní místo. Od 18. hodin se Drahošová objeví na setkání s podporovateli ve Zlíně: Břetislavem Rychlíkem, Jurou Pavlicou nebo Jiřím Grygarem.

Ve 14 hodin se k volbě prezidenta vyjádří Český svaz bojovníků za svobodu.

Budeme sledovat vývoj vyšetřování příčin požáru v hotelu Eurostars David v pražském centru. Požár budovu zachvátil v sobotu večer - čtyři lidé zemřeli, dalších pět se zranilo. Hasiči označili zásah jako velmi psychicky i fyzicky náročný, v budově byla tma a kouř. Řada hostů se zachránila únikem přes okenní římsy.

Bývalý dlouholetý italský premiér Silvio Berlusconi se vypraví do Bruselu. Chce při setkání s předsedou Evropské komise Jeanem-Claudem Junckerem naléhat na to, aby se špičky EU nevměšovaly do předvolební kampaně před italskými parlamentními volbami vypsanými na 4. března.



V Praze začíná výluka tramvajové trati mezi zastávkami Újezd a Malostranská. Kvůli opravě bude trať obousměrně uzavřena do 21. února.

Bude se konat společná večeře vedení Senátu a Poslanecké sněmovny za účasti předsedů obou komor Milana Štěcha a Radka Vondráčka. Témata: změny v Ústavě ČR, stav současné protikorupční legislativy, koordinace zahraničních cest senátorských a poslaneckých delegací.



V Pardubicích začíná 18. ročník přehlídky divadelních komedií Grand festival smíchu. V soutěžní části vystoupí sedm souborů, 29. ledna budou vyhlášeny ceny festivalu.

Na tenisovém grandslamu v australském Melbourne se dopoledne Středoevropského času odehraje souboj dvou nejlepších českých tenistek o postup do čtvrtfinále. S Karolínou Plíškovou se utká Barbora Strýcová - na kurt v Aréně Roda Lavera se dostanou po zápase mužské dvouhry Djokovič - Čong Hjon, tedy nejdříve mezi 11. a 12. hodinou.