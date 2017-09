Expert: Platila nepsaná dohoda. Merkelová i Schulz se vyhýbali tématu uprchlíků

PRAHA V osobě Martina Schulze vsadili němečtí sociální demokraté na špatného lídra, říká politolog ze Svobodné univerzity v Berlíně Paul Nolte. Mimo jiné i proto, že u žádného z velkých témat, která v kampani nastolil, dlouho nevydržel.

LN Jak byste zhodnotil uplynulou volební kampaň v Německu?

Řekl bych, že se obešla bez větších překvapení, ale i mimořádných událostí, jimiž by se nějak zapsala do dějin. Ono platí obecně, že kampaně v Německu jsou například ve srovnání s anglosaským světem hodně klidné, nevzrušené.

Ale pokud by někdo označil letošní předvolební klání v Německu jako nudné, měl by naprostou pravdu. Němci prostě milují velké předvolební plakáty s tvářemi hlavních politiků a například digitální kampaň srovnatelná se Spojenými státy je u nás stále ještě v plenkách.

PAUL NOLTE ■ Paul Nolte studoval historii a sociologii v Düsseldorfu, Bielefeldu a na Johns Hopkins University v Baltimoru v americkém státě Maryland. ■ Od roku 2005 je profesorem nejnovějších dějin na Svobodné univerzitě v Berlíně. ■ Věnuje se především srovnávacím sociálním dějinám, píše pravidelné eseje a aktuální komentáře v tisku.

LN Dalo se očekávat, že před volbami půjde hodně o migraci, uprchlíky, situaci eurozóny, ale nic z toho – překvapivě – k tématům voleb nepatřilo. Proč?

Já bych dokonce řekl, že oba hlavní kandidáti Angela Merkelová a Martin Schulz se těmto palčivým tématům vyhýbali, protože věděli, že s nimi nemohou vyhrát. Koneckonců, jejich strany poslední čtyři roky vládly spolu a na všem podstatném se dokázaly shodnout, včetně opatření na řešení migrační krize.

Tady navíc byla ještě daleko širší shoda, protože politiku vlády v zásadě podporovali i Zelení, případně liberálové. A stejná nepsaná dohoda zřejmě platila i v tom, že se to nemá při kampani zdůrazňovat, protože by to pomáhalo akorát Alternativě pro Německo (AfD).

Všiml jsem si, že například sociální demokrat Schulz nastolil téma v očekávání, že ho protistrana zvedne a zareaguje, ale ono se nic nestalo. Jako by to úplně ignorovala a přinutila ho tím, aby přišel s něčím dalším. Bylo to jako běhat proti vysoké zdi.

LN Jak si vysvětlujete, že Schulz nakonec zjevně nedokázal splnit očekávání sociálních demokratů, a to přesto, že někdy na jaře dokonce i jeho zásluhou v průzkumech vedli?

Uvedl bych dva hlavní důvody. První souvisí s jeho osobností. Mně se Schulz jevil tak, že dlouho u žádného tématu nevydrží. Pokud byste se zpětně podíval, s čím vším v uplynulých měsících přišel, bylo to několik velkých témat, jako například reforma výplaty sociálních dávek a podpor v nezaměstnanosti, snížení daní či důchodový věk.

Ale vždycky hned skočil na nějaké jiné. Druhý důvod souvisí s jeho stranou, která se sice oficiálně pořád ještě domnívá, že reprezentuje celou společnost, hlavně pak lidi s nižšími příjmy, vykonávající nekvalifikovanou práci.

Ti ale ve skutečnosti SPD už dávno nevolí, pokud vůbec ještě chodí hlasovat. V jejich očích jsou sociální demokraté hrobaři sociálního státu. Na druhou stranu nemohou zase zařadit úplnou zpátečku a vzít všechny reformy zpět, protože by tím zpochybnili jejich hlavního architekta, jímž byl Gerhard Schröder čili poslední kancléř z řad německé sociální demokracie.

LN Takže předpoklad, že když bude lídrem sociálních demokratů někdo mimo vládu, bude moci snáz útočit na kancléřku Merkelovou, nevyšel?

Ne. Ale úvaha, která za tím byla, nebyla úplně od věci. Teď si ale zřejmě i Schulz uvědomuje, že nejít do vlády bylo asi chybou. Pokud by byl například ministrem zahraničí, byl by de facto na stejné úrovni jako Merkelová. Nemusel by pak vynaložit takové úsilí, aby ho vůbec někdo registroval.

K VÍTĚZSTVÍ MÍŘÍ MERKELOVÁ ■ CDU/CSU má v průzkumech podporu kolem 36 procent voličů, sociální demokraté (SPD) kolem 22 procent.

■ Třetí by se ve volbách podle průzkumů umístila protiimigrační Alternativa pro Německo (AfD) s podporou 9 až 11 procent voličů. ■ AfD by podle průzkumů následovali liberálové (FDP) aLevice shodně s 9 až 10 procenty hlasů a Zelení, jimž průzkumy přisuzují podporu kolem osmi procent voličů. ČTK

LN Koho měla SPD do voleb proti šéfce křesťanských demokratů poslat?

Hlavním problémem je, že z pozice druhého ve vládě se dají dost těžko vyhrát volby. Smetanu slízne největší strana, problémy zůstávají u menšího partnera. Není pravda, že by SPD ničeho nedosáhla. Vzpomeňte jenom na zavedení plošné minimální mzdy, to byl obrovský projekt, na který musela Merkelová kývnout. Řekl bych, že sociálním demokratům chyběl v kampani nějaký přesvědčivý příběh, který by mohli pořád znovu a znovu opakovat.

Nemusí jít hned o totální opozici vůči Merkelové či snahu zpochybňovat dosažené. Stačí třeba říct, že pár věcí je vhodné udělat jinak a lépe, a nominovat někoho, kdo vyzařuje větší lidské teplo než paní Merkelová. SPD pár takových lidí má, například mladou premiérku Meklenburska – Předního Pomořanska Manuelu Schwesigovou.

LN A s jakým příběhem šla do voleb Angela Merkelová?

„Daří se nám dobře, neriskujme.“ Tak nějak bych to interpretoval. Jejich kampaň byla hodně založena na osobnosti kancléřky, takže teď, pár dní před hlasováním, vidíte na nejnovějších plakátech pouze její tvář a u toho datum 24. 9., což je den voleb. Žádné heslo nebo slib, prostě kontinuita a stabilita.

Na straně druhé ale musejí Němci u kancléřky vždycky počítat s tím, že je může svými rozhodnutími kdykoli zaskočit, jak se to už několikrát stalo. Například odklonem od jádra, jejím postojem k přílivu uprchlíků či nejnověji, když dovolila poslancům své strany, aby ti, kdo chtějí, hlasovali pro zavedení homosexuálních manželství. V budoucnu se to třeba může týkat zákazu prodeje aut se spalovacími motory.