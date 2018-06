Kaplického blob dostal znovu šanci. Praha vypracuje studii proveditelnosti

PRAHA Známý blob zesnulého architekta Jana kaplického by přeci jen mohl stát na Letné. Výbor pro kulturu na pražském magistrátu totiž odsouhlasil vypracování studie proveditelnosti. Vedle prostoru pro knihy ale Praha nově uvažuje i o divadlu a galerii.

„Chtěli bychom znovu otevřít diskuzi o vrácení knihovny podle návrhu Jana Kaplického na místo, pro které byla původně navržena, tedy na Letnou,“ řekl iDNES.cz radní pro kulturu Jan Wolf (KDU-ČSL), kterého výbor pověřil přípravou studie proveditelnosti. Výsledek by měl být známý v září.



Jan Kaplický.

„Ačkoli Národní knihovna o budovu nejevila v minulosti zájem, počítáme s tím, že 75 procent prostoru by mohla knihovna využívat. Zbylé místo by bylo věnované galerii a divadlu,“ vysvětlil Wolf. Uvažuje se o tom, že by místo na letné mohlo získat Divadlo Minor.

„Na úpravě interiéru už pracuje architekt Jakub Cigler. Předpokládáme, že díky novým technologiím by byla cena nižší, než původně odhadnuté dvě miliardy korun,“ podotkl Wolf.

S nápadem vrátit se k úvaze stavby blobu na Letné přišla mimo jiné i předsedkyně magistrátního výboru pro kulturu a vdova po architektu Kaplickém Eliška Kaplický Fuchsová.

Jan Kaplický zvítězil v architektonické soutěži s návrhem knihovny v roce 2007. Kolem chystané stavby, jíž se začalo přezdívat chobotnice, se strhla velká diskuse. Mezi těmi, kteří byli velmi hlasitě proti, byl i tehdejší prezident Václav Klaus. Světově uznávaný architekt Jan Kaplický zemřel v roce 2009 ve věku 71 let.