Katalánsko po ‚krvavém‘ referendu a taxikáři zablokují pomalou jízdou letiště

Evropa pozorně sleduje, jak se Katalánci zachovají po nedělním referendu o nezávislosti, které bylo významně ovlivněno tvrdým zásahem policejních jednotek. Pražští a brněnští taxikáři dnes pomalou jízdou na protest proti službě Uber zablokují příjezdové cesty k letištím a na večer se na České televizi chystá velká předvolební debata na téma státní finance.

Katalánsko po ‚krvavém‘ referendu. Katalánci se v neděli zúčastnili referenda o nezávislosti na zbytku Španělska, které však tamní ústava nepovoluje a Madrid jej tudíž považuje za nezákonný. Z toho důvodu se jeho konání pokusily, zejména v Barceloně, překazit tisíce policistů. Těžkooděnci neváhali použít násilí, Katalánci napočítali v neděli večer přes 760 zraněných. Od brzkého rána budeme podrobně sledovat další vývoj situace.

Šnečí protest taxikářů. Na desátou hodinu organizuje Sdružení českých taxikářů na protest proti službě Uber pomalou jízdu na ruzyňské letiště, která pravděpodobně výrazně zkomplikuje cestujícím odlet ze země. Policie se na akci připravila, server Lidovky.cz ji bude sledovat z místa.

A co taxi v Brně? Pražské taxikáře podpoří v protestní jízdě proti konkurenčnímu Uberu i jejich brněnští kolegové. V pravé poledne vyjedou pomalým tempem z města na letiště Tuřany a zpět.

Volební debata, téma: peníze. Ve 20 hodin začne na ČT24 předvolební debata kandidátů před parlamentními volbami o státních financích, tedy jednom z nejdůležitějších témat sněmovních voleb. Očekáváme zajímavý střet stranických lídrů.

Co čeká Navalného? Moskevský soud má dnes odpoledne rozhodnout o vině a případném trestu pro disidenta Alexeje Navalného, zadrženého v pátek za výzvy k nepovoleným demonstracím. Navalnyj si naposledy v červnu za organizaci masové demonstrace proti korupci v centru Moskvy odseděl 25 dnů vězení.

Hrozba erupce. Aktivní sopka Agung na indonéském ostrově Bali již několik dní hrozí výbuchem. Odborná komunita se obává, že pokud by došlo k silnější erupci, mohla by mít silný dopad prakticky na celý svět, rozptýlený sopečný materiál by mohl zapříčinit ochlazení. Z oblasti byly zatím evakuovány desetitisíce lidí.

Grandi Stazioni se soudí. Obvodní soud pro Prahu 1 se dnes dopoledne začne zabývat určovací žalobou italské společnosti Grandi Stazioni, která má zpochybnit loňský převod tuzemských nádraží z Českých drah na SŽDC. Majitele tak změnilo i pražské hlavní nádraží, které je jádrem sporu italské společnosti a tuzemských státních firem.