Katalánsko vyhlásí nezávislost během několika dní, říká tamní premiér

MADRID Španělské Katalánsko by mělo získat vlastní nezávislost na nejpozději začátku příštího týdne. Ve středu to řekl pro britskou televizi BBC katalánský premiér Carles Puigdemont. Tamní parlament by se zároveň měl během středy sejít, aby projednal výsledky nedělního referenda.

V těch se údajně až 90 procent zúčastněných voličů vyslovilo pro nezávislost na Španělsku. Regionální vláda premiéra Carlese Puigdemonta zároveň slíbila předložit ke schválení návrh na vyhlášení nezávislosti dva dny po vyhlášení výsledků.

Region je ale v ožehavé situaci. Referendum, jehož průběh narušily zásahy španělské policie a které nesplňovalo obvyklé požadavky pro tajné a nezávislé hlasování, neuznal španělský ústavní soud a ani centrální vláda v Madridu. Odmítavě se k separatistům staví také Evropská unie, která však odsoudila násilí.

Španělská vláda, která již převzala kontrolu nad částí katalánských financí, může ještě přitvrdit a zcela pozastavit fungování autonomních orgánů, případně s pomocí parlamentu vyhlásit i stanné právo, kdyby cítila, že je celistvost země v ohrožení. V tomto ohledu je v komplikované situaci i konzervativní vláda premiéra Mariana Rajoye, který je sice pro spíše nesmlouvavý přístup ke katalánským separatistům, ale v parlamentu má menšinu.

V úterý ovládly Katalánsko mohutné protestní demonstrace, v nichž jejich účastníci projevovali rozhořčení a nenávist vůči ústřední vládě. Situací v Katalánsku se ve středu bude zabývat i Evropský parlament.