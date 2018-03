Kauza ‚Janouškova‘ znalce: posudek hrubě zkreslil, lobbistu chtěl uchránit od vězení

Janouškův ‚trest‘ Roman Janoušek nastoupil do vězení v Brně 18. listopadu 2014, jenže ze svého čtyřapůlletého trestu za těžké ublížení na zdraví si zatím moc neodseděl. Má za sebou pouze necelý rok.

Soud mu kvůli zdravotnímu stavu opakovaně povolil přerušení trestu, lobbista je tak na svobodě od března 2016.

Za mříže se měl vrátit loni v listopadu, jenže tak neučinil. Opět se odkázal na zdravotní potíže. Městský soud v Praze v současnosti vede formální řízení, zda Janoušek nemusí zpět do vězení.

Městský soud v Praze má navíc od loňského prosince na stole žádost o prominutí zbytku trestu. V těchto dnech už by měl mít k dispozici posudek Janouškova stavu, na jehož základě rozhodne.