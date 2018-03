Rath opět mluvil o financování ČSSD. Soudce zamítl jeho návrhy a naplánoval závěrečné řeči

PRAHA Bývalý středočeský hejtman David Rath ve středu neúspěšně žádal soud, aby byly v jeho korupční kauze doplněny důkazy. Chtěl například vyslechnout současného předsedu sociální demokracie Jana Hamáčka, který byl před šesti roky volebním manažerem strany. Rath dlouhodobě tvrdí, že by jeho kauza mohla souviset s financováním ČSSD.

Soud však dokazování ukončil a na 20. března naplánoval závěrečné řeči. Nejprve začne státní zástupce Petr Jirát a po něm bude následovat 11 obžalovaných a jejich advokátů. Očekává se, že potrvají několik dní.



Rath po soudu chtěl, aby znovu vyslechl další z obžalovaných Ivanu Salačovou, která má v kauze roli spolupracující obviněné a vypovídala proti ostatním. Zopakoval také, že by případ měl řešit jiný soud. V obsáhlém vyjádření předložil také řadu dalších návrhů, ke kterým se připojili i obhájci dalších obžalovaných.

Rath také uvedl, že by jeho kauza mohla souviset s financováním ČSSD. „Pan Hamáček byl v rozhodném období volebním manažerem ČSSD a byl to on, který po Kottových, i po dalších, včetně mě, požadoval shánění finančních prostředků,“ řekl Rath. Podle něj tyto prostředky v minulosti k Hamáčkovi plynuly.

Soud zamítl také žádost Rathova obhájce Adama Černého, který chtěl vyslechnout třeba ministra spravedlnosti Roberta Pelikána (ANO), nebo provést jako důkaz komunikaci mezi policií a státním zastupitelstvím. Ostatní obhájci vesměs navrhovali výslech dalších svědků nebo zadání nových znaleckých posudků.

Krajský soud v Praze Rathovi v červenci 2015 uložil trest 8,5 roku vězení za přijímání úplatků v souvislosti s manipulováním veřejných zakázek ve středních Čechách. Za hlavní organizátory trestné činnosti obžaloba považuje Kateřinu Kottovou a Petra Kotta, kteří podle spisu přizpůsobovali veřejné zakázky za Rathova vědomí i aktivní podpory „velkým hráčům“, kdy jednoho z těchto soutěžitelů za úplatek zvýhodnili, zatímco ostatní mu záměrně dělali „křoví“. Ve zrušeném rozsudku jim za to soud vyměřil 7,5 roku vězení.

Stavební zakázky se týkaly opravy různých budov nebo modernizace nemocnic ve Středočeském kraji. V korupční kauze je osm dalších obžalovaných z řad manažerů stavebních a zdravotnických firem, které byly do tendrů zapojeny.

Policie všechny pozatýkala v květnu 2012. Soudy se kauzou zabývají od roku 2013. První rozsudek padl v roce 2015. O rok později ho však zrušil vrchní soud kvůli použitým odposlechům a věc vrátil k novému projednání. Loni se případ dostal k Nejvyššímu soudu, který naopak rozhodl o tom, že odposlechy lze použít jako důkaz. Nyní tak celou kauzu se všemi obžalovanými řeší soud, který původně vynesl odsuzující verdikt.