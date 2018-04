Kauza Nikulin: Láska chce pozvat prezidenta ‚na kobereček‘ do Senátu, Zeman ale míří na Barrandov

PRAHA Senátní výbor pro bezpečnost v úterý odsoudil jednání prezidenta Miloše Zemana a jeho nejbližších spolupracovníků v kauze vydání údajného ruského hackera Jevgenije Nikulina a dalších citlivých kapitolách česko-ruských vztahů. Podle všeho však nezůstane jen u toho, výbor na tato témata plánuje iniciovat na půdě Senátu veřejné slyšení. Snahou bude na slyšení pozvat i prezidenta Zemana, akce by měla proběhnout do konce června.

Hrad aktivně lobboval za to, aby Česko údajného hackera předalo do rukou ruské justice. Nakonec ale skončil v USA. Prezident Miloš Zeman zase uložil BIS, aby prověřila možnost výskytu otravné látky novičok na českém území. Učinil tak přesto, že česká vlády toto nařčení ze strany Ruské federace oficiálně odmítla.

Senátní výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost se na podnět senátora Václava Lásky vůči krokům Hradu ostře vymezil, chování prezidenta mimo jiné označil za zahraničně-politické riziko. „Těmito případy vyvrcholil dlouhodobý trend, kdy prezident České republiky a jeho nejbližší spolupracovníci obhajují ekonomické a mocenské zájmy cizích států,“ stojí v usnesení.

Senátor Láska v rozhovoru pro Lidovky.cz uvedl, že usnesení má být jen prvním krokem v souvislosti s chováním prezidenta Zemana a jeho nejbližšího okolí v české zahraniční politiky.

„Usnesení výboru je samostatný akt, je to vzkaz vůči prezidentovi, vůči veřejnosti a do zahraničí. A myslím si, že tímhle usnesením aktivita Senátu nekončí. Té věci se budeme věnovat dál, v rámci celého Senátu zvažujeme veřejné slyšení k této věci,“ říká v rozhovoru pro Lidovky.cz Láska.

Lidovky.cz: Co všechno je potřeba udělat, aby se takové slyšení na půdě Senátu odehrálo?

To jsou věci, které momentálně s kolegy řešíme. Ale mělo by to být velmi reprezentativní veřejné slyšení Senátu, kde bychom se tomu tématu plnohodnotně věnovali. Ve čtvrtek k tomu máme i poradu. Má-li mít slyšení nějaký význam, smysl a váhu, tak obsazení hostů musí být odborné, reprezentativní a objektivní. Lidé z Hradu budou určitě pozváni, můžou přijít a nemusí. Ale bez toho, aniž bychom je pozvali a dali jim možnost vše vysvětlit, obhájit se a odpovědět na naše otázky, by takové slyšení nemělo smysl.

Lidovky.cz: Co by ze slyšení mělo vzejít?

Hodně to záleží na tom, kdo všechno přijme pozvání. Daleko důležitějším výstupem než nějaké usnesení je to veřejné slyšení samotné jako celek, kde se vyjádří jak odborníci tak lidé, kteří jsou tím dotčení. Takže pro mě by optimálním výstupem mělo být celé slyšení, jeho obsah a položené otázky.

Senátor Václav Láska.

Lidovky.cz: Na co především byste se chtěl prezidenta v této souvislosti zeptat?

Já bych se rád ptal spíš lidí kolem prezidenta. Pana Mynáře (kancléř Vratislav Mynář, pozn. aut.) a Nejedlého (neformální poradce prezidenta Martin Nejedlý, pozn. aut.). Rád bych je konfrontoval s některými jejich činy a výroky. Chtěl bych je vysvětlit.

Lidovky.cz: Myslíte si, že prezident republiky a jeho spolupracovníci budou ochotní se na téma vydání údajného hackera Nikulina, kauzy novičok a svého vztahu k Rusku se senátory bavit?

Mám za to, že pokud Hrad a prezident republiky respektuje ústavní pořádky, které v České republice jsou, tak pozvání přijme a na diskusi přijde.

‚Zeman přispěchal ruskému příteli na pomoc‘

Lidovky.cz: Zmínil jste, že zmíněného slyšení by se měli zúčastnit také odborníci. Z jakých oblastí?

Jsou to odborníci na ústavní právo, odborníci na diplomacii a odborníci na mezinárodní vztahy. V těchto oblastech bych určitě hledal a v takových oblastech je budeme oslovovat.

Lidovky.cz: Kdy by se to slyšení mělo odehrát, budete v jeho uspořádání spěchat?

Myslím si, že do letních prázdnin by se to určitě mělo stihnout. Není důvod to příliš protahovat.

Lidovky.cz: Vraťme se teď ke zmíněnému usnesení výboru pro zahraniční věci, bezpečnost a obranu, v němž jste odsoudili chování prezidenta republiky. V jeho první části jste zkritizovali, že veřejně pověřil BIS, aby vyloučila přítomnost novičoku na našem území. Opravdu ale nelze jeho kroku rozumět tak, že má skutečně sloužit jako argument proti ruskému nařčení?

Takto bych tomu rozuměl, pokud by pověřil BIS a tuto informaci nezveřejnil. Nikdo mu nevytýká, že takové pověření BIS dal. Vytýkáme mu to, že to ihned zveřejnil.

Lidovky.cz: Proč je to špatně?

Je pro nás důkaz, že mu nejde o zjištění pravdy, ale že mu šlo o rychlé gesto, které zpochybní jednotu České republiky v postoji vůči lžím Ruské federace. Prostě přispěchal příteli a pomoc.

Usnesení jako vzkaz Zemanovi i spojencům

Lidovky.cz: Dále jste se vymezili vůči tomu, že prezident zasahoval do procesu vydání údajného ruského hackera Jevgenije Nikulina, o které usilovaly USA i Rusko. V čem měly zásahy prezidenta republiky spočívat?

Přišlo mi zvláštní už to, když se hradní kancléř schází s obhájcem pana Nikulina. Pan prezident zase několikrát vyzval ministra spravedlnosti, aby ho vydal do Ruska. Už to mi přišlo nedobré. Ale vrcholem bylo, když se hradní kancléř začal navážet do Ústavního soudu, začal zpochybňovat jeho práci a naznačoval, že pracuje na něčí objednávku (Ústavní soud odmítl stížnost Nikulina proti přípustnosti vydání tři dny předtím, než ho Česko poslalo do USA, což Mynář považoval za zvláštní shodu náhod, více zde, pozn. aut.)

Lidovky.cz: Na druhou stranu prezident republiky má právo k vydání údajného hackera vyslovit svůj názor, ne?

Pokud si řekne svůj názor na to, co by bylo v té věci lepší, to klidně může. Je to jeho právo, to mu nikdo nebere. Ale jeho lidé nemůžou přímo zpochybňovat práci Ústavního soudu. Jestli některá instituce požívá ochrany Senátu, tak je to Ústavní soud. My jako senátoři volíme ústavní soudce, takže bychom je před takovými útoky měli patřičně chránit. A je neakceptovatelné, pokud zaměstnanci Hradu znevěrohodňují Ústavní soud.

Přijde prezident? Server Lidovky.cz se zeptal hradního mluvčího Jiřího Ovčáčka, jestli by byl prezident republiky a jeho nejbližší kolegové ochotní dorazit na zamýšlené senátní slyšení.

Přímé odpovědi se Ovčáček vyhnul, nicméně Zeman na téma vydání údajného ruského hackera promluví jinde.

„K případu Nikulin se pan prezident zevrubně vyjádří v pořadu Týden s prezidentem, který bude vysílán ve čtvrtek ve 20:15 na TV Barrandov,“ uvedl Ovčáček.

Lidovky.cz: Na závěr vašeho usnesení jste uvedli, že jednáním prezidenta Zemana a jeho okolí v obou záležitostech vyvrcholily jejich snahy vycházet vstříc zemím, které nejsou našimi spojenci. Uvedli jste, že to představuje zahraničně-politické riziko. Můžete to rozvést?

Jsme ve zvláštní situaci, kdy náš ústavní systém prezidentovi tolik pravomocí nedává, ale pan prezident Zeman si vydobyl takové postavení, že jeho slova a činy jsou slyšet v zahraničí a u našich spojenců daleko víc než slova premiéra. Podařilo se mu docílit takové pozice, že všechno, co řekne, se u našich spojenců vnímá jako oficiální postoj České republiky. Nebo minimálně znevěrohodnění toho, co k dané věci říkají jiní představitelé České republiky.

Lidovky.cz: V čem především to riziko spatřujete?

Může je (spojence) to znervózňovat v tom, jestli jsme skutečně spolehlivý spojenec, jestli je možné nám svěřovat tajné informace a jestli je možné se na nás v rámci spolupráce spolehnout. Může nám to ublížit. A to naše usnesení není směřováno jenom jako výtka vůči jednání prezidenta, ale je to i vzkaz do zahraničí našim spojencům, že jsou tu i další ústavní instituce, které mají úplně jiný názor než prezident.