Kauza Skripal: Britové prý zachytili podezřelou depeši ze Sýrie do Moskvy

LONDÝN Analytici britského královského letectva (RAF) na Kypru zachytili v den útoku na ruského agenta Sergeje Skripala a jeho dceru podezřelou depeši odeslanou ze Sýrie do Moskvy. Informoval o tom v pondělí list The Times. Depeše byla součástí balíku špionážních zpráv, které Londýn poskytl britským spojencům před hromadným vyhošťováním ruských diplomatů, napsal list.

Zpráva, kterou zachytili experti RAF na základně na jihu Kypru, obsahovala slova „balík byl doručen“. Odeslána byla ze Sýrie jisté „úřední osobě“ do Moskvy krátce poté, co byli Skripal a jeho dcera Julija přiotráveni armádním jedem v jihoanglickém Salisbury. V depeši bylo rovněž uvedeno, že dvě osoby „úspěšně odjely“, napsal The Times s odvoláním na informované zdroje uvnitř zpravodajských služeb.



Když se s tajemnou informací seznámil důstojník na kyperské základně RAF, vzpomněl si na další zprávu, která byla zachycena předešlý den a které britští analytici původně nevěnovali náležitou pozornost, uvedl britský deník. Jaký byl obsah této druhé depeše, list nenapsal. Britské ministerstvo obrany informaci The Times nepotvrdilo s tím, že je spojena s nynějším vyšetřováním.

Skripalovi byli otráveni 4. března a nalezeni byli na lavičce před salisburskou restaurací v hlubokém bezvědomí. Podle Londýna útočníci použili armádní jed zvaný novičok, vyrobený údajně v bývalém Sovětském svazu. The Times v pondělí napsal, že látka byla podána jako pomalu se uvolňující gel, což pachatelům umožnilo včas se vzdálit.

Britská vláda z odpovědnosti za útok obvinila Rusko a vypověděla ze země 23 ruských diplomatů. Ke stejnému kroku se uchýlilo dalších asi 30 zemí, celkem muselo své diplomatické posty vyklidit kolem 150 Rusů. Moskva na sérii vyhoštění odpověděla stejným krokem vůči desítkám zahraničních diplomatů v Rusku.