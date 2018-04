Káva je jako ovoce, nejlepší je čerstvě pražená, říká majitel pražírny

PODĚBRADY Václav Mareš provozuje v Poděbradech na Nymbursku vlastní pražírnu kávy a espresso bar Amáres Coffee. S provozem podniku mu pomáhá jeho žena. Soustřeďuje se především na lokální trh, rád kávu nabízí například na místních akcích. Kromě vlastního baru s prodejnou provozuje také e-shop.

Mareš vystudoval vyšší odbornou školu hotelnictví v Poděbradech. Po studiu v roce 2011 nastoupil jako barista v místním podniku. „Chtěli jsme rozšířit služby, a tak jsme začali uvažovat o pražírně. To se psal rok 2013,“ řekl.



Když Mareš začal pracovat jako barista, o čerstvé kávě se podle něj ještě nemluvilo v takové míře jako dnes. „V posledních dvou letech nastal trochu boom lokálních pražíren. Zatím jsou celkem rovnoměrně rozmístěné, takže skutečně fungujeme primárně jako lokální podniky,“ řekl. V oblasti čerstvé pražené kávy je podle něj stále velký potenciál. „Zákazník zná svého pražiče, příběh a původ kávy a oceňuje osobní přístup. Naším cílem není rychlý zisk, ale udržitelné podnikání,“ dodal Mareš.

Vedle vlastní pražírny provozuje Mareš v centru Poděbrad espresso bar s obchodem, kde prodává vlastní zrnkovou kávu, veškeré příslušenství k přípravě kávy doma a připravuje zákazníkům kávové nápoje přímo na místě. Vlastní espresso bar je prý neocenitelným prodejním kanálem z pohledu zpětné vazby na vyráběné kávy.

„Dále dodáváme kávu do gastronomie, kde dokážeme kavárníkům pomoci s výběrem kávovaru, porcelánu a dalších věcí. Poskytujeme také baristická školení personálu, nastavení standardů v kavárně či restauraci. Když někam dodáme kávu, máme zájem na tom, aby její potenciál uměli naplno využít. Velká část kvality konečného nápoje, který zákazník dostane, je totiž na baristovi,“ řekl Mareš.

Kromě vlastního kamenného obchodu provozuje Mareš také e-shop. „Dále dodáváme kávu do kaváren nebo restaurací. Naše káva slouží i jako příchuť do špičkových čokolád nebo jsme z ní vyrobili sirup,“ řekl podnikatel.



Řada menších pražíren využívá ke své prezentaci například lokální farmářské trhy, kde nabízejí své výrobky. Farmářské trhy ale Mareš moc nenavštěvuje. „Preferujeme spíše jednorázové akce typu slavností, jarmarků, gastrofestivalů a podobně. Zažili jsme opravdu dobré, ale i špatné akce. Naštěstí špatných akcí bylo méně a nyní už to dokážeme lépe odhadnout,“ řekl Mareš.

Kávu k pražení odebírá Mareš například z Belgie či Norska. „Kávu vždy vybíráme na základě degustace vzorků od našich prověřených dodavatelů. Chuť je pro nás alfa a omega,“ řekl. Celosvětově podle něj existují specializované firmy, jež se zabývají dodáváním zelené kávy, kterou vykupují od farmářů. „My tak máme možnost vybírat z různorodých surovin na jednom místě,“ dodal.

Otevírání dalších poboček svého podniku Mareš zatím neplánuje. „Nyní je pro nás nejdůležitější zvyšovat kvalitu naší kávy a oslovovat nové kavárny,“ řekl Mareš.

Káva musí potěšit

Na chodu pražírny a kavárny se podílí také Marešova žena, která má na starosti především marketing a administrativu. S chodem podniku mu pomáhají také přátelé. „V espresso baru máme ještě našeho baristu, pomáhá nám ladit receptury přípravy kávy a jako velký nadšenec umí vždy dostat z kávy to nejlepší,“ řekl Mareš.



Lidé se podle Mareše nemají bát ochutnat jinou kávu, než znají. „Káva je jako ovoce, nejlepší je čerstvě pražená se zachováním její původní chuti a také čerstvě mletá až těsně před přípravou,“ uvedl. Kvalitní káva by měla podle něj vždy potěšit. „Je to trošku posedlost jako víno - káva by měla mít různé chutě a vůně, ty my se snažíme zachovat, zvýraznit a vychutnat si je,“ uzavřel Mareš.