Každý míč pro mě představoval zázrak, líčí Kvitová návrat na kurt po přepadení

PRAHA Před rokem to vypadalo, že si už možná nezahraje. Po loňském prosincovém incidentu s lupičem, který ji přepadl na tom nejzranitelnějším místě, v jejím bytě, jí zůstala vážně pořezaná ruka. Lékaři i trenéři jen krčili rameny. Vypadalo to minimálně na dlouhé měsíce rehabilitace, pokud se k vrcholovému tenisu vůbec vrátí. Ukázalo se však, že Petra Kvitová má větší sílu, než kdokoli tušil. Ta holka z Fulneku už v květnu nejen stála zpátky na kurtech v Paříži, ale začala zase vítězit.

Špatná zkušenost tenistku změnila, nevzala jí však pozitivní pohled na svět. Na rozhovor přišla usměvavá mladá žena, která chováním světovou tenisovou hvězdu nepřipomínala a během focení portrétu ochotně vyhazovala po stopadesáté míček nad hlavu. A pak bez obalu mluvila o tom, jaké to s tou hvězdnou kariérou opravdu je. Jak jí do nejpřísnějšího soukromí může kdykoli vpadnout dopingový kontrolor. Že když jde nakoupit, musí být ve střehu stejně jako ve chvíli, kdy se její soupeřka připravuje k prvnímu úderu. O prožitém strachu však mluvit nechtěla, to se raději rozpovídala o tom, jaké bylo vzít do uzdravené ruky zase raketu.



LN: Pokaždé jste se na Wimbledon těšila, co letos? Jaká byla cesta zpátky?

Uplynulý rok měl pro mě úplně všechno, co v životě člověk prožívá. Spoustu emocí, které nikomu nepřeju, a pak o to hezčí pocity štěstí. Na začátku roku jsem nevěděla, co se mnou bude, a ze všech sil jsem se snažila nepřipouštět si žádná katastrofická očekávání. Slyšela jsem kolem sebe nejrůznější dohady. Všude se psalo, jak jsem vyřízená, a to se vám prostě do hlavy dostane. O to větší euforie nastala, když jsem vyhrála svůj první zápas na French Open. Jednoduše slzy štěstí.

LN: Pamatuji si vaši první tiskovou konferenci před Roland Garros, kde jste se slzami v očích opakovala, že jste šťastná. Právě od Paříže vás ale mnozí zrazovali.

Tiskovka před Paříží pro mě byla nejtěžší. Nikdy jsem se v podobné situaci neocitla. Nevěděla jsem, jak budu reagovat na nepříjemné dotazy. Byla jsem asi v ještě větším očekávání než všichni ti fanoušci a novináři, kteří bedlivě pozorovali každý můj pohyb.

LN: Pro návrat jste si taky vybrala dost nablýskané jeviště, ne?

A jsem moc ráda, že jsem se tak rozhodla. Nechtěla jsem ještě dalších čtrnáct dní sedět doma a čekat, až budu moct hrát. Takhle se to všechno sfouklo v jednom, návrat se povedl, každý míč pro mě představoval zázrak. Viděla jsem svůj tým v boxu a cítila se jako nikdy dřív.

LN: Patří pro vás fakt, že jste se právě tam dokázala vrátit, mezi největší úspěchy vaší kariéry?

Znovu se objevit na Wimbledonu znamenalo snad víc než ho tehdy vyhrát. Nepředcházely ho totiž jen měsíce tréninku jako obvykle, ale dlouhá cesta od toho osudného dne. Vnitřní vítězství sama nad sebou. Samozřejmě tohle uspokojení teď pomalu slábne. Čím dál jsem, tím víc chci zase vyhrávat s raketou v ruce. S novou sezonou budu normální hráčkou, která si musí popularitu zasloužit hrou.

Celý rozhovor s českou tenistkou Petrou Kvitovou o návratu na kurty, fanoušcích i rivalkách a o tom, jak dlouho si před turnaji balí kufr, si přečtěte v magazínu Pátek LN, který vychází 15. prosince.

