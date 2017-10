Každý se může stát součástí umělecké instalace, o to nám šlo, říká umělkyně

Na legendárním americkém festivalu Burning Man se po dlouhé době představila česká instalace. Má ji na svědomí několik českých studentů, kteří připravili projekt interaktivního srdce nazvané HEARDT. Jeho součástí bude i nezisková organizace Loono, která se zapojí rovněž srdcem a to v podobě přívěsku. „Heardt vzniklo z touhy o propojení hudebního umění s tím vizuálním. Chtěli jsme udělat věc, která by byla univerzálně srozumitelná a zároveň diváka bavila ne pouze na pohled,“ říká Bára Anna Stejskalová.

Lidovky: Vaše instalace HEARDT byla vybrána do pouště v Black Rock City na americký festival Burning Man. Jak jste událost prožívali?

Z grantu jsme byli samozřejmě ohromně nadšeni. Zájemců se přihlásilo několik set, ani jsme nevěřili, že by jsme se mohli dostat mezi těch 70 projektů, kteří dostali podporu přímo od festivalu. Celé události pak předcházelo dlouhé plánování, tvorba 3D modelů a programování. Museli jsme si toho připravit dopředu co nejvíc, stavba na poušti není vůbec jednoduchá. Heardt jsme převáželi z Las Vegas do Nevadské pouště nějakých 14 hodin, na cestě jsme měli ještě komplikace s autem a po příjezdu jsme museli hned začít stavět, abychom projekt dokončili před zahájením festivalu. Přes den jsme stavěli ve stínu dodávky, jelikož se tam šplhají teploty ke 40 stupnům a na přímém slunci to se svářečkou není úplně nejpříjemnější. V noci jsme pak pokračovali s instalací světel zabalení do několika svetrů, jelikož člověk není zvyklý na pokles teploty o 20 stupnů během pár hodin.

Lidovky: Váš projekt HEARDT sklidil v Americe velký úspěch, proč jste se do něj ale vlastně pustili?

Heardt vzniklo z touhy o propojení hudebního umění s tím vizuálním. Chtěli jsme udělat věc, která by byla univerzálně srozumitelná a zároven diváka bavila ne pouze na pohled. Kouzlo projektu je v tom, že každý se může stát jeho součástí, je to přímo divák-hráč, který rozhoduje o tom, jak bude dílo vypadat. Jedná se o bezprostřední zkušenost. Vnímáme ho spíše jako nástroj, než nějaký čistě umělecký výtvor. Heardt je zároven tak trochu ušitý na míru Burning Manovi, jelikož tam je interaktivita zásadní a lidé se v rámci festivalu nezdráhají vyzkoušet všechny instalace.

Lidovky: Jak byste vysvětlili někomu, kdo vás projekt nezná, jak vzniká „světelný proud“, který je na instalaci nejdůležitější?

Zachytáváme zvuk piána pomocí mikrofonů. Záznam je v reálném čase analyzován v počítači a data jdou pak do programu, kde je vytvořená animace světel. Digitální LED pásky konstrukce pak v podstatě fungují jako jeden displej, na který můžeme pouštět různé efekty. Jako jsou například světelné proudy – toky energie.

Lidovky: Proč se instalace jmenuje HEARDT, má to nějaký význam?

Heardt vznikl spojením anglických slov heart – srdce a heard – slyšen. Jde tedy o přesmyčku slov srdce - vyslyšeno.

Lidovky: Spojili jste se také s organizací Loono, jak vaše spolupráce vypadá?

Umění by mělo mít nějaký přesah a Loono je taková srdeční záležitost. Spolupracujeme s nimi v šíření mediální kampaně Žiješ Srdcem na sociálních sítích. Na cestu na Burning Mana nás obdarovali jejich srdečními přívěsky, které jsme pak rozdávali na festivalu. Loono bude působit kolem Heardtu i během Signálu. Jsme velmi rádi za spolupráci s touto organizací. Loonu se daří bourat tabu ohledně prevence rakoviny intimnějších oblastí a tak doufáme, že se prohloubí i povědomí o prevenci kardiovaskulárních chorob a jsme rádi, že toho můžeme být součástí.

Lidovky: Proč jste si vybrali pro českou premiéru právě SIGNAL festival? Kdy a kde budou moci lidé dílo vidět?

Na Signálu se nám líbí, že v něm umělecká díla existují mimo galerijní prostory a nabízejí daleko větší prostor pro interakci s diváky. V podstatě se to blíží těm podmínkám, které jsou na Burning Manovi. Zároven naše instalace také vyniká především v noci, jelikož naším hlavním nástrojem je světlo. Lidé se na něj mohou přijít podívat na Kozí Plácek od 12. do 15. října.