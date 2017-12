Kniha o pražských pivnicích vede čtenáře za Juráčkem, Topolem i Lidovkami

Už počtvrté zve Lukáš Berný na vycházku po populárních pražských lokálech. Aktuální svazek série Kde pijí Múzy nás vede z Malé Strany na Hradčany se třemi zastávkami, v pivnicích U Schnellů, U Krále brabantského a U Černého vola.

Každá měla v okruhu svých štamgastů významné osobnosti české kultury, na každou se vázala řada příběhů, v nichž má stejně důležitou roli vznik kulturních statků jako konzumace piva. U Schnellů v něm například rozpouštěl své deprese jeden z nejvýznamněších tvůrců nové filmové vlny Pavel Juráček.

„U Brabanta“ byl každodenním hostem dramatik Josef Topol a scházel se tu se svým dlouholetým kamarádem z mládí Václavem Havlem (který to sem měl z Hradu jen co by kamenem dohodil, jen bylo třeba nějak zaměstnat ochranku a paní Dagmar).

A Černému volovi jednou provždy zajistil svým literárním dílem slávu skvělý spisovatel a disident Karel Pecka. Právě v tomto podniku, vlastně jediném, do kterého lze dodnes bez podstatné újmy na duši a peněžence zajít „na jedno“, byly v roce 1987 resuscitovány, ještě jako samizdat, Lidové noviny.