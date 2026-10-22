22. října 2026
Kvíz: Kdo byli skuteční Čtyři z tanku a pes? A který Čech hrál nacistu? Vyzkoušejte si, co víte o druhé světové válce
Letos oslavil své šedesáté výročí kultovní polský seriál Čtyři z tanku a pes. Při té příležitosti jsme si pro vás připravili kvíz o druhé světové válce. Jak dobře znáte její dějiny, ale také filmová a seriálová zpracování? Čím se inspirovali v socialistickém Polsku, ale také v Británii, kde vznikl legendární sitcom Haló, Haló? Co nesedí na slavném hollywoodském trháku Pearl Harbor? To všechno a ještě mnohem víc v našem kvízu.