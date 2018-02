Kdo je nový Forejt? Usměvavý Kruliš chodil se Zemanovou dcerou, proslul havárií v policejním voze

PRAHA Ve svých šestatřiceti letech stanul Vladimír Kruliš na profesním vrcholu, tento týden se ujal řízení Odboru protokolu Kanceláře prezidenta republiky. Jeho cesta na pozici klíčového muže hlavy státy byla logickým vyústěním jejich vzájemného vztahu. Kruliš patří mezi nejbližší Zemanovy spolupracovníky. V minulosti byl také partnerem jeho dcery. V poslední době na sebe nejvíce upozornil, když při nehodě policejního supervozu seděl na místě spolujezdce.

Kruliš ve funkci vystřídal Miroslava Sklenáře, který měl na starosti hradní protokol od poloviny 90. let do konce prezidentské éry Václava Havla. Na místě setrval i během prvního roku prezidentování Václava Klause, pak se na osm let stáhl do vedení pražského magistrátu. Následně se na Hrad opakovaně vracel a odcházel, naposledy přišel vypomoci po skandálu dlouholetého protokoláře Jindřicha Forejta s kompromitujícím videem.

Na post šéfa protokolu se chystal Kruliš od června 2014, kdy začal jako zástupce odboru „krýt záda“ zmíněnému Forejtovi. V té době už se těšil mimořádné přízni hlavy státu, o níž se nepřipravil ani rozchodem s jeho dcerou Kateřinou. Několik měsíců předtím byli partneři. Když po Forejtově odchodu na sklonku roku 2016 převzal otěže Miroslav Sklenář, mělo to být dočasně. Sklenář byl vázaný v čínském gigantu CEFC. Už loni v listopadu tak LN informovaly, že do vedení odboru míří právě Kruliš. V tu dobu už platil za osvědčeného organizátora prezidentových spanilých jízd do regionů za občany.

Cestu do nejprestižnější funkce Hradě započal v roce 2009, když uslyšel na vábení do Zemanovy Strany práv občanů. Mezi Zemanovce ho přivedl bývalý šéf JZD Slušovice František Čuba. Kruliš se v novém prostředí velmi rychle zorientoval. V roce 2010 kandidoval za SPOZ do Poslanecké sněmovny (neúspěšně), ale o dva roky později naopak úspěšnou kampaní pomohl dovést stranu do zlínského krajského zastupitelstva.

Sám se pak jako lídr snažil proniknout do krajského zastupitelstva za SPO v dalších volbách, ale tentokrát strana propadla. Vedle Kruliše to na kandidátce zkoušely i další klíčové hradní figury: kancléř Vratislav Mynář a Zemanův poradce Martin Nejedlý. Všichni pak čelili kritice, že ve Zlíně agitovali za státní peníze při prezidentské návštěvě.

‚Týkání s Milošem Zemanem si vážím‘

Zemanovu důvěru si Kruliš rychle získal natolik, že mu stávající prezident svěřil vedení kampaně provázející jeho první cestu na Pražský hrad v roce 2013. Kruliš organizoval i tým, jenž měl sebrat potřebný počet podpisů pro nominaci. Mladý politik pak následující rok uspořádal úspěšnou volební kampaň i pro zmíněného Františka Čubu, jenž se stal senátorem.

Zeman s Krulišem své vzájemné sympatie rádi stvrzují na veřejnosti. Prezident o něm opakovaně hovořil jako o mimořádně slušném člověku. Mladý protokolář naopak prezidentovi lichotil, když mluvil o tom, jak si váží toho, že si spolu tykají.

„S Milošem Zemanem si tykám a velmi si toho vážím, protože to nenabízí na potkání,“ prohlásil. V kuloárech se mluví o tom, že na tykání přešli oba muži po Zemanově pobídce v létě 2011. Kruliš mu měl tehdy při návštěvě Nového Veselí nafouknout jeho člun Challenger.

Prezidentské sako nakřivo a láska k rychlým vozům

Jejich souručenství neuškodilo ani to, když Kruliš neuhlídal vzezření svého šéfa při natáčení vánočního poselství v televizi v roce 2016. Po Forejtově odchodu to byl přitom jeden z prvních úkolů, jehož se musel zhostit. Prezident při projevu neseděl kulantně řečeno příliš ustrojeně, důsledkem toho tak statisíce lidí viděly hlavu státu se sakem nakřivo.

Prezidentův klíčový muž Co je vlastně úkolem šéfa hradního protokolu? Podle bývalého mluvčího exprezidena Václava Havla Ladislava Špačka je člověk v této funkci pro hlavu státu nepostradatelný.

„Je to člověk, který je konstruktérem a garantem logistické složky prezidentova programu. On ho musí sladit, provázat jeho jednotlivé složky a do posledního detailu propracovat každou akci, které se prezident účastní,“ vysvětlil serveru Lidovky.cz.

Vedoucí protokolu tak organizuje výjezdy prezidenta v rámci České republiky i za její hranice, stejně tak domlouvá státní návštěvy mířící na Hrad z ciziny. „Vyjednává u královských dvorů a prezidentských kanceláří, jak bude návštěva probíhat, kde tu bude delegace ubytována a jaký bude program,“ dodal.

Podle Špačka je důležité ctít ve funkci kontinuitu. „Umění protokolu nenačtete z žádné knihy, to člověk musí mít zažito praxí,“ upozorňuje.

Prezident současného protokoláře podržel i při jeho největším průšvihu, v němž se ocitl loni koncem května. Kruliš při prezidentské návštěvě Jihomoravského kraje neodolal chuti svézt se v policejním sportovním BMW za 4 miliony. Po skončení oficiálního programu přemluvil policistu, aby ho provezl.

Jízda však pro oba dopadla málem fatálně, kvůli náhlé zdravotní příhodě šoféra skončil vůz v příkopu. Oba pak strávili nějaký čas s vážnými úrazy v nemocnici. Okolnosti nehody se zabývala i GIBS, ale podle ní nikdo žádný zákon neporušil.

„Dovedu pochopit u mladých lidí lásku k rychlým sportovním autům, i když já sám jako starý člověk už tuto lásku nesdílím. Byl bych tolerantní,“ glosoval Kruliše v policejním voze Zeman. Naposledy na sebe protokolář upozornil, když úsměvem přešel incident, během kterého polonahá aktivistka hnutí Femen vyskočila ve volební místnosti před prezidenta Zemana. Před Krulišem nyní stojí dosud největší profesní výzva, zajistit inauguraci hlavy státu do jejího druhého funkčního období. Uvedení do úřadu proběhne 8. či 9. března.