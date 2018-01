Kdo je polonahá aktivistka, která vystrašila Zemanovu ochranku?

PRAHA Miloš Zeman a jeho ochranka zažili ve volební místnosti nepříjemné překvapení, když na prezidenta vyběhla polonahá dívka s nápisem na holé hrudi Zeman Putin’s slut“ (v překladu Zeman je Putinova coura.) Kdo byla aktivistka a za co bojovala?

Šestadvacetiletá Angelina Diashová se narodila na západní Ukrajině. Její matka je Ukrajinka a otec je angolského původu. V osmdesátých letech studoval na Ukrajině díky sovětskému stipendiu. Angelina vyrůstala v malém městě a byla údajně jediná, která měla jinou pleť než její vrstevníci. Diashová uvádí, že spolužáci a okolí k ní byli velmi krutí. Nyní studuje psychologii.

V on-line magazínu the Root, uvedla, že svou zem miluje, avšak nesouhlasí s jejím režimem. Podle ní na Ukrajině vládne diktátorský režim, který vznikl pod vlivem Ruska. Právě v odporu proti ruskému prezidentovi Putinovi, lze hledat motiv pátečního incidentu. Pověst Zemana jako Putinova zastánce zřejmě aktivistku přimělo „zapojit se“ do české volby prezidenta.

„Hnutí Femen chtělo útokem varovat občany České republiky, že volbou věčně opilého prostituta Zemana dávají hlas pasákovi z Kremlu, Vladimiru Putinovi,“ je uvedeno v prohlášení na intzernetových stránkách.



Diashová je členkou feministické skupiny Femen. To vzniklo v roce 2008 a proslulo akcemi polonahých aktivistek nejen na Ukrajině a v Rusku, ale také na západě Evropy. Hnutí se na svém webu hlásí k boji za práva žen s cílem „úplného vítězství nad patriarchátem“, ale nepovažuje se za feministické. Své členky označuje za „sextremistky“.



Ukrajinská skupina svými protesty získala mezinárodní podporu a ukrajinská vláda vyhostila její členy ze země. Nyní má sídlo v Paříží.

Podle jejích přátel byla Diashová vždycky aktivní a zajímala jí politika. Protestů se zúčastnila už v roce 2014, kdy ukrajinský prezident Janukovič uprchl do Ruska.

V července minulého roku byla zadržena policií poté, co vstoupila do místnosti, kde právě ukrajinský prezident Poroshenko a Běloruský vůdce Alexander Lukašenko podepsali dokumenty o spolupráci, svlékla se do půl těla a ukázala na nahém těle nápis Ať žije Bělorusko. Strávila noc ve vězení a nyní čelí hrozbě vězení v délce dvou až pěti let za chuligánství.



Aktivistka tvrdí, že pokud půjde do vězení, jen tím dokáže, že v Ukrajině není demokracie.

Skupina se Femen se ale „proslavila“ zejména akcemi v zahraničí. Loni a v roce 2014 se například pokusily ukrást sošku Ježíška v jesličkách z betlému na Svatopetrském náměstí ve Vatikánu. V lednu 2013 čtyři do půl těla svlečené členky Femen během papežovy modlitby protestovaly na náměstí svatého Petra proti odmítavému postoji katolické církve vůči sňatkům homosexuálů. V listopadu 2014 pak hnutí protestovalo proti návštěvě papeže Františka ve Štrasburku.