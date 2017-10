Kdo je tajemná ‚povýšená‘ sestra Kim Čong-una? Mozek propagandy i šedá eminence

PRAHA Žena, která stojí za kultem osobnosti Kim Čong-una a figuruje na černé listině USA kvůli hrubému porušování lidských práv. To je Kim Jo-čong, mladší sestra severokorejského diktátora, která byla v sobotu povýšená do vedoucího vládního orgánu KLDR – politbyra. Z její hlavy prý pochází i přátelství Kim Čong-una s basketbalistou Dennisem Rodmanem.

Jo-čong bývala až do roku 2010 na veřejnosti vídaná jen zřídka a jen málo o ní věděli i Severokorejci. Ten rok však znamenal zlom v medializaci její osoby. Tehdy třiadvacetiletou Jo-čong zachytili fotografové na konferenci severokorejské komunistické strany, jak sleduje vystoupení svého otce Kim Čong-ila. Od té doby byla pravidelně vídána na veřejných akcích po jeho boku až do jeho smrti.



Stejně jako u dalších členů úzkého vedení je složité získat přesné informace o životě Kim Jo-čong. Podle některých zdrojů by sestře mladého diktátora mělo být kolem 29 let, podle jiných je jí již přes třicet. V devadesátých letech měla stejně jako Kim Čong-un studovat na soukromé škole ve švýcarském Bernu a následně pokračovat studiem počítačových věd na prestižní Kim Ir-senově univerzitě v Pchjongjangu.

Ve Švýcarsku měli sourozenci bydlet v soukromé rezidenci obklopení bodyguardy a služebnými. Kim Čong-il prý dokonce posílal do Švýcarska severokorejské hudebníky jen, aby ulehčili jeho dětem izolaci.

Od univerzitních studií až do roku 2007 nejsou o nové člence severokorejského politbyra dostupné žádné informace. Až v roce 2007 se poprvé zapojila do nízké pozice v rámci strany a od roku 2008 se prý podílela na přechodu jejího bratra k moci poté, co jejich otec utrpěl dvě mrtvice. Na veřejnosti se však začala objevovat až od roku 2010.

Když v prosinci roku 2011 zemřel její otec Kim Čong-il, na dlouhou dobu se po Jo-čong slehla zem. Naposledy byla viděna na pohřbu, jak pláče vedle svého bratra. Následovalo tříleté období upevňování moci a odstraňování politických oponentů a o sestře nového vůdce nepadlo v severokorejských médiích ani slovo. Na veřejnosti se objevila znovu až v březnu roku 2014, doprovázela tehdy Kim Čong-una během voleb do Nejvyššího lidového shromáždění.

V té době již začala cesta Jo-čong k moci. Na podzim toho roku se podle neoficiálních informací dokonce starala o většinu vládních záležitostí. Kim totiž v té době prodělával nespecifikovanou nemoc a po dobu tří týdnů se neobjevil ve státních médiích. Od té doby byla pravidelně vídána během vůdcových „exkurzí do terénu“.

Mozek propagandy

Po této „zkoušce“ byla Jo-čong na konci roku 2014 jmenována do čela stranického odboru propagandy a agitace jako viceprezidentka a začala vytvářet kult osobnosti kolem svého bratra.

Ten začal být ve státních médiích prezentován jako benevolentní a přístupný vůdce. Jeho obraz byl do značné míry spíše spojován s jeho dědečkem Kim Ir-senem, zakladatelem Korejské lidově demokratické republiky, spíše než s otcem Kim Čong-ilem.

Kim Čong-un se nechal provést po nové továrně na školní batohy.

Podle zákulisních informací to měla být právě sestra Kim Čong-una, kdo vymyslel pravidelné návštěvy lídra v zábavních parcích, školách a domovech obyčejných lidí. Měla také stát za přátelstvím mezi vůdcem a bývalou basketbalovou hvězdou Dennisem Rodmanem.

Začátkem roku 2015 se Jo-čong vdala za Čou Songa, syna stranického místopředsedy, a v květnu letošního roku měla porodit dítě. Její tchán měl být minulý víkend povýšen do vedení armádní komise. Samotná Jo-čong figuruje na černé listině Spojených států za „hrubé porušení lidských práv.“

Podle deníku the Guardian sobotní povýšení Kim Jo-čong do polibyra znamená, že si pojistila svou pozici jedné ze dvou viditelných žen v KLDR a že její bratr v ní má absolutní důvěru. Být pouze sestrou vůdce by totiž nemuselo stačit.

Kim Čong-un totiž pravidelně upevňuje svou moc pomocí čistek, během kterých neváhá nechat popravit i členy rodiny. V roce 2013 byl například popraven vůdcův strýc Čang Song-tche, který sloužil dlouhou dobu jako poradce a loni byl za podezřelých okolností zavražděn v Kuale Lumpur nevlastní bratr Kim Čong-una Kim Čong-nam.