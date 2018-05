Kdo je ‚sparťan‘ v evropské CEFC? Vášnivý sportovec byl s Topolánkem na Sardínii i Zemanem v Číně

PRAHA Několik let předsedá dozorčí radě pražské fotbalové Sparty, od čtvrtka má blízko i k jejímu úhlavnímu rivalovi, Slavii. Hlavní lobbista J&T a její spolumajitel Dušan Palcr je jedním z dvojice krizových manažerů, kteří byli dosazeni do vedení CEFC Europe, která vlastní právě klub z Edenu. Co má za sebou?

Devětačtyřicetiletý miliardář, který vešel do povědomí veřejnosti zejména jako lobbista a spolumajitel slovenské J&T Finance Group, vyrůstal v moravském Krnově. Po studiu střední školy v Opavě úspěšně absolvoval provozně-ekonomickou fakultu Vysoké školy zemědělské v Brně.

První zkušenosti s bankovnictvím získával Palcr jako zaměstnanec opavské První slezské banky. Z ní v roce 1995 odešel do České národní banky, kde tři roky pracoval v bankovním dohledu. Záhy po nástupu se navíc stal asistentem tehdejšího nuceného správce Podnikatelské banky Jozefa Spišiaka, což se ukázalo jako určující faktor pro jeho budoucí kariéru.

Ačkoliv se Podnikatelská banka ocitala v potížích, podařilo se ji zachránit. V roce 1998 ji totiž koupila tehdy neznámá slovenská skupina J&T. Hlavně díky Palcrovi pak J&T mohla v Česku dostat bankovní licenci. Odměnou mu byl post ředitele bankovní divize. Když pak o pár měsíců později finanční skupina sháněla šikovné lidi, byl to právě krnovský rodák, kdo firmě doporučil tou dobou čerstvého absolventa práv Daniela Křetínského.

„Zapálený sportovec“

Když Křetínský v roce 2004 koupil fotbalovou Spartu, z hlavního lobbisty J&T Palcra učinil předsedu dozorčí rady klubu. Aby ne, Palcr má k fotbalu blízko a mezi přáteli je považován za velkého sportovního nadšence.



„Znám ho jako zapáleného sportovce,“ tvrdí bývalý ligový fotbalista a někdejší sparťanský asistent trenéra Horst Siegl. S Dušanem Palcrem se zná několik let, dokonce společně hrají v jednom mužstvu v Jílovišti u Prahy. „Předpokládám, že je stoprocentně sparťan. Ve Spartě řadu let působí a má k ní kladný vztah,“ dodává na adresu současného spolumajitele J&T, jímž je Palcr od roku 2011 (vlastní desetiprocentní podíl).

Nový člen představenstva evropské CEFC byl zároveň jedním z členů skupiny, která v roce 2006 po nástupu Mirka Topolánka na premiérský post hrávala fotbal v tělocvičně Úřadu vlády nebo v areálu Sparty. Kopnout si s nimi chodil třeba i Marek Dalík, který si momentálně odpykává pětiletý trest za pokus o podvod v kauze nákupů transportérů Pandur pro českou armádu. Že měl Dalík k Palcrovi blízko, napovídají i jeho opakovaná tvrzení, že spolu oba chodili hrát tenis.

Spolumajitel investiční skupiny J&T Dušan Palcr na snímku s Markem Dalíkem na Štrbském plese v Tatrách v roce 2010.

V Topolánkově společnosti se Palcr objevil i v roce 2008, kdy tehdejší předseda vlády trávil dovolenou ve vile italského premiéra Silvia Berlusconiho na Sardinii. Společně s nimi tam byli ještě exministr dopravy a pozdější majitel fotbalové Slavie Aleš Řebíček a tehdejší šéf ČEZ Martin Roman. Topolánek mimochodem na Sardinii letěl soukromým tryskáčem J&T.

Na Štrbském plesu v kožichu

O dva roky později Dušan Palcr zaujal kožichem, v němž přijel na Štrbské pleso v Tatrách, kde J&T pořádala prominentní turnaj v zimním koňském pólu. Na podzim 2014 byl také na palubě soukromého letounu, pronajatého konkurenční investiční skupinou PPF, kterým se prezident Miloš Zeman vracel z návštěvy Číny.



Dušan Palcr ve svém kožichu při návštěvě Tater v roce 2010. Na snímku s podnikatelem Luďkem Sekyrou.

Vedle toho se Palcr věnuje amatérskému boxu a okruhovým motoristickým závodům (reprezentuje českým tým Scuderia Praha) a je rovněž viceprezidentem České rugbyové unie. K tomuto u nás nepříliš rozšířenému sportu se dostal přes syna Denise, který působí v jednom z pražských rugbyových klubů. Po čase se rozhodl, že by tuzemskému rugby sám chtěl pomoct.



„Mně bylo z klubu doporučeno, abych ho použil pro náš svaz. Několikrát jsme se sešli, zjistili jsme, že máme na rugby stejné názory, a tak jsem ho nakonec přizval do výboru,“ vzpomíná prezident unie Pavel Chaloupka.

Dušan Palcr byl do pozice druhého nejvýše postaveného muže českého rugby zvolen valnou hromadou v říjnu 2016. Setrvat na tomto postu by měl minimálně do roku 2020, kdy končí jeho funkční období. Šéf rugbistů si zatím vzájemnou spolupráci pochvaluje.



„Nesnažil jsem se, abychom spojovali jeho byznys s naší unií, protože by to nepomohlo nám ani jemu. Není to tak, že by nám nosil nůše peněz,“ říká Pavel Chaloupka: „Vypomáhá spíše svými zkušenostmi, využíváme jeho know-how. Radí nám třeba, jak stavět profesionální aparát nebo jakým způsobem rozvíjet unii.“

Právě Dušan Palcr před dvěma lety přivedl do Česka legendárního australského ragbistu, dlouholetého kapitána tamní reprezentace a mistra světa z roku 1999 George Gregana, jenž v Praze den trénoval malé ragbisty.

Sám Dušan Palcr se k záležitosti vstupu do vedení CEFC nechce vyjadřovat. Server Lidovky.cz s omluvou odkázal na tiskového mluvčího J&T.