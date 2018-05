Kdo jsou Slušní lidé? Vede je exsládkovec, podle vnitra jde o extremisty, kterým kvůli financování hrozí zrušení

PRAHA Od sobotního večera se znovu hodně mluví o brněnském hnutí Slušní lidé. Devatenáct členů hnutí vtrhlo na jeviště divadla Husa na provázku krátce po zahájení kontroverzního představení Naše násilí a vaše násilí. Kdo to však jsou „Slušní lidé“?

Při incidentu v divadle utvořili kolem herců kruh ve snaze vytlačit je z jeviště a zabránit jim v dalším hraní. Na místo musel dorazit antikonfliktní tým policie a skupinu čeká v příštím týdnu vyšetřování. Ani to Slušné lidi nezastavilo, na svém Facebooku nazvalo další návštěvníky představení „blbečky z publika“.



Ministerstvo vnitra označilo hnutí za extremistické, hnutí na něj podalo žalobu. Skupina často pořádá kontroverzní akce podobné zásahu v divadle, protestuje proti vedení města a některým politikům dokonce vyhrožuje.

VIDEO: Aktivisté přerušili v Brně kontroverzní hru o Ježíšovi Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

V akci byli jeho členové například loni v květnu, když překryli modrou plachtou s nápisem Slušní lidé růžový tank, jenž byl instalován jako artefakt na Komenského náměstí v Brně. Lídr hnutí Zdeněk Pernica poté kritizoval hnutí Žít Brno a Stranu zelených, které sedí ve vedení města, za umístění tanku.

„Růžový tank je urážka všech vojáků, kteří bojovali za svobodu naší země. A my, Slušní lidé, tohle v Brně trpět nebudeme,“ prohlásil Pernica, který je několikanásobným mistrem ČR v thaiboxu i kickboxu a vlastní firmu v oblasti bezpečnosti.

Tank byl exponátem známého výtvarníka Davida Černého z výstavy Kmeny 90 v nedaleké Moravské galerii. Od konfliktu s tankem navštěvují členové hnutí pravidelně jednání brněnského zastupitelstva, kde pořádají protesty. Skupina také vydává vlastní noviny Slušné noviny pro Brno, které rozdává zdarma.



Hnutí navíc řeší velké problémy s vlastními financemi. Podle iDNES nedoložilo dva roky po sobě výroční zprávu o financování, jak to politickým subjektům ukládá zákon. Zprávu za letošní rok měli dodat Slušní lidé do 1. dubna. Podle člena Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí Tomáše Hudečka se ale tak nestalo. Hnutí bude podle něj vyzváno k nápravě, na kterou má patnáct dní. Pak jim hrozí pokuta až dva miliony korun a současně s tím i pozastavení činnosti, o kterém rozhoduje ministerstvo vnitra.

To by mohlo teoreticky zkomplikovat ambice Slušných lidí zúčastnit se letošních komunálních voleb. Do nich chce hnutí nasadit své kandidáty v Brně a některých městských částech. Pokud totiž soud návrh na pozastavení činnosti schválí, hnutí by nemělo vyvíjet žádnou jinou činnost, než jaká směřuje k napravení nedostatků. Tedy ani kandidovat ve volbách nebo vést kampaň. Prakticky je však pravděpodobnější, že ministerstvo vnitra se návrhy na pozastavení činnosti bude zabývat až po podzimních volbách.



Už před několika týdny Slušní lidé dostali pokutu sedm tisíc korun za porušení další zákonné povinnosti - nezveřejnění transparentního účtu. Nic se neví ani o sponzorech hnutí.



Mezi známější akce Slušných lidí patří například vyvěšení velké fotografie náměstka brněnského primátora Matěje Holana na trubkovou konstrukci Německého domu na Moravském náměstí. Holan, který patří do hnutí Žít Brno, měl na fotografii přikreslený hitlerovský knírek.

Proti Žít Brno se Slušní lidé nejčastěji vymezují. Holana také následně skupina hlasitým vyvoláváním hledala po celém městě, když se jim nelíbila jeho akce Pivem proti nenávisti nebo vyvěsila jeho nahou fotku z mládí v centru Brna. Slušní lidé také ostře kritizují dalšího náměstka Petra Hladíka, kterému vyčítají zdražování nájmů v městských bytech. Podle nich by se vystěhované byty později přidělily migrantům.

Náměstek primátora pro dopravu Matěj Hollan (Žít Brno) před lety zveřejnil svou nahou fotku. Nyní ji použili aktivisté z hnutí Slušní lidé na transparent, který vyvěsili v centru Brna.

Politolog Mareš: Hnutí patří k radikální pravici

Hnutí Slušní lidé lze podle politologa Miroslava Mareše řadit k radikální pravici, dosud ale není pevně ideologicky ukotvené. V nedělním rozhovoru Mareš řekl, že jako vysloveně extremistické by zatím hnutí necharakterizoval, byť se v tomto kontextu objevilo v jedné ze zpráv ministerstva vnitra.

Hnutí je podle odborníka na extremismus silně medializované, snaží se vystupovat razantně, dokáže nastolovat agendu, má vliv ve virtuálním prostoru. „Zatím tento vliv nebyl potvrzen volbami. Jen z virtuálního prostoru se na skutečnou podporu usuzovat nedá,“ řekl Mareš.

Ředitel Národního divadla Brno Martin Glaser v neděli řekl, že sobotní incident v divadle mu připomněl scény z nástupu fašismu a označil je „nácky“. Mareš by zatím takové závěry nedělal, připomněl, že v Česku se v nedávné minulosti odehrály různé typy blokád a sobotní dění nevidí jako doklad nějakých širších společenských posunů.

„Navíc je nutné si uvědomit, že ta hra je skutečně kontroverzní,“ podotkl Mareš. Na Zelném trhu před divadlem v sobotu protestoval také třeba republikán Miroslav Sládek či konzervativní křesťané.



Jsou spojeni i s chuligánským gangem

Členů má skupina zřejmě jen pár desítek, ale na sociálních sítích, hlavně na Facebooku, je velmi aktivní. Jejich stránku sleduje více než 12 tisíc uživatelů. Většinu hnutí tvoří lidé blízcí Pernicovi, tedy vyznavači bojových sportů, fitness, či zaměstnanci soukromých ochranných služeb. Mezi členy patří také tvrdé jádro fanoušků fotbalové Zbrojovky.

Podle iDNES.cz se k hnutí se hlásí i členové obávaného chuligánského gangu 90. let Johnny Kentus Gangu (JKG), které protiextrémistické oddělení policie vyhodnotilo jako nebezpečné pravicově radikální skupinu. Někteří členové gangu dokonce byli ve vězení za propagaci nacismu.

Hnutí se odkazu na chuligánský Johnny Kentus Gang nebojí. Tradičně pořádá například Jarní Komunální Gruntování (zkratka JKG) při akci Ukliďme Česko. Tuto zkratku také její členové příležitostně používají ve svých videích.

Na webových stránkách hnutí vystupuje jménem pouze Pernica, který si nechává říkat Gauny podle odkazu na slovo gauner a kreslí primitivní politické komiksy. Na jméno Gauny má zaregistrovanou i svou bezpečnostní agenturu, která dodává vyhazovače do brněnských barů a komiksy vydává na Facebooku pod označením Gaunyho primitivní komiksy.

Pernica projevil už také politické ambice, když v roce 2016 kandidoval v krajských volbách za krajně pravicové uskupení Miroslava Sládka. Poté, co dostal 351 preferenčních hlasů a Sládkova strana získala 0,44 procenta hlasů, se rozhodl se Sládkem dál nespolupracovat.

Podle článku iDNES z dvanáctého června loňského roku jsou místopředsedy hnutí kulturista a osobní trenér Viktor Hell a bývalý útočník hokejové Komety Ivo Crhák.



V židenickém Dělnickém domě se diskutovalo o sociálním bydlení. Hnutí Slušní lidé zastupoval na jevišti Viktor Lošťák (u stolu vlevo) a Žít Brno brněnský radní Martin Freund (u stolu vpravo).

Za hnutí vystupoval loni v listopadu také Viktor Lošťák, zastupitel z hnutí Bystrčáci z Brna-Bystrce. Ten se při debatě nazvané Duel o Brno málem dostal do konfliktu s brněnským zastupitelem Martinem Freundem a místo debaty musela hlídat ochranka.

Zajímavé je také logo, které skupina používá. Po svém založení totiž minimálně půl roku využívali o stejný symbol, jako daleko dříve založená australská zdravotní klinika Woolooware Health Clinic. Po nátlaku médií si loni v červenci logo upravili na vlastní velmi podobnou verzi.