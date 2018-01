Kdo nemusí, neměl by vyjíždět, doporučují silničáři. Sněžení a vítr komplikují dopravu

PRAHA Sněžení a silný vítr od časného rána komplikují dopravu na řadě míst republiky, policisté řešili desítky nehod. Kdo nemusí, neměl by vyjíždět, doporučují silničáři v zasažených okresech. Největší problémy byly v Libereckém kraji, kde silničáři uzavřeli pro nákladní vozidla silnici z Tanvaldu do Harrachova i komunikaci přes Oldřichovské sedlo na Raspenavu. Kvůli kamionům uvízlým v kopci je zavřená v Ústeckém kraji i cesta z Chomutova na Horu Sv. Šebestiána. Potíže mají rovněž na západě Čech, na Šumavě nebo Českomoravské vrchovině.

Silnice do Harrachova a dále do Polska je kvůli hustému sněžení a větru nesjízdná, ráno ji proto policisté uzavřeli pro vozy nad 3,5 tuny s výjimkou autobusů. Řidiči kamionů mají jako náhradní trasu do Polska použít silnici 35 přes Hrádek nad Nisou. Ráno spadlý strom zastavil provoz na trati z Liberce na Českou Lípu, vlaky nahradily z Liberce na Křižany a Rynoltice autobusy.



Také v sousedním Ústeckém kraji si musí dát řidiči pozor na rozbředlý sníh na silnicích, silný vítr a přeháňky. Komunikace jsou sjízdné jen se zvýšenou opatrností. Uzavřena je cesta z Chomutova na Horu Sv. Šebestiána kvůli kamionům uvízlým v kopci. Policie řešila od rána už několik dopravních nehod. Silničáři mají v terénu veškerou techniku. Uklizeny zatím nejsou chodníky ve městech, opatrní by proto měli být i chodci. K nehodám policisté vyjížděli na Chomutovsku, Ústecku či Lounsku. U Lubence havaroval autobus, havárie se obešla bez zranění.

I Královéhradecký kraj ráno zasáhlo sněžení. Policie vyjížděla k nehodám u Hradce Králové, v Libňatově a Batňovicích na Trutnovsku, Kunčicích a Roudnici na Hradecku či v Chlumci nad Cidlinou. Všechny havárie se obešly bez zranění.

V Kraji Vysočina se jen během rána stalo přes deset dopravních nehod. Nejhorší situace byla na hlavním tahu I/38. Při nehodě u obce Suchá - Prostředkovice na Jihlavsku se při kolizi dvou osobních aut jedna řidička těžce zranila. Policie vyzvala řidiče, aby jezdili velice opatrně. Dálnici D1 na 151. kilometru ve směru na Prahu kolem 7:40 uzavřela hromadná nehoda. Mezi exity Lhotka a Velké Meziříčí - východ se srazila dvě nákladní a dvě osobní auta. Nehoda se obešla bez zranění, krátce po 9:00 byl provoz obnoven levým jízdním pruhem.

Nejvíce sněží na Šumavě, kde je kolem deseti centimetrů sněhu

Čerstvý sníh komplikoval od noci dopravu v Karlovarském kraji. V nižších polohách do rána roztál nebo se na silnicích změnil v břečku, ve vyšších polohách zůstal. Silnice jsou sjízdné s velkou opatrností. V Damickém kopci z Ostrova na Boč je ale silnice neprůjezdná. Zůstal tam zaseknutý sypač i traktor, který ho měl vyprostit.

Na rozbředlý sníh a silný vítr si v úterý ráno museli dát pozor řidiči v Olomouckém kraji, ve kterém jsou stále sněhové přeháňky. Zbytky rozbředlého sněhu pokrývají vozovky hlavně v horských oblastech, sněžilo ale i v nižších polohách. V Jeseníkách zatím napadly zhruba dva centimetry sněhu. Rozbředlý sníh pokrývá i důležitou tepnu přes Červenohorské sedlo, která spojuje Jesenicko se Šumperskem.

Vrstva nového sněhu zkomplikovala provoz také na některých jihočeských silnicích. Kamion, který uvízl v kopci Bukovec u Štilce na Českobudějovicku ráno zablokoval silnici I/3, hlavní tah z Českých Budějovic na hraniční přechod s Rakouskem Dolní Dvořiště. Po 10:00 ale už byla silnice průjezdná. V kraji v úterý zatím policie řešila deset nehod. „Nejvíc sněží na Šumavě, tam je kolem deseti centimetrů nového sněhu, tam jezdí nepřetržitě od dvou hodin a předpokládáme, že budou jezdit celý den, protože má ještě něco nasněžit. Na Prachaticku je kolem 22 sypačů. Největší sněžení je na silnici na Strážný,“ uvedla ráno dispečerka.