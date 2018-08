KDU-ČSL chce, aby strážníci městské policie dostávali výsluhy jako policisté. Chybí lidé

Brno KDU-ČSL chce otevřít otázku výsluh pro strážníky městské policie. Místopředseda strany a poslanec Jan Bartošek (KDU-ČSL) v pondělí novinářům v Brně řekl, že to projedná ve sněmovním bezpečnostním výboru. Strážníci dosud výsluhy po odpracování určitého počtu let nemají, státní policisté ano. Náměstek brněnského primátora Petr Hladík (KDU-ČSL) uvedl, že i když městská policie každý rok nabere desítky nových strážníků, stále je jich nedostatek. Mnoho jich totiž odchází i kvůli výsluhám k jiným bezpečnostním složkám.

Státní policii zřizuje stát, městskou policii město. Například Městská policie Brno má bezmála 490 strážníků, jejich počet chce v posledních letech zvýšit na 541. I když jich podle mluvčího Jakuba Ghanema za uplynulý rok 36 přijala, 35 strážníků odešlo. „Navýšili jsme asi o stovku tabulkové počty strážníků, vyčlenili jsme na to peníze, dvakrát jsme zvedali finanční prostředky pro platy, takže se dá říct, že jsou na tom strážníci s platem jak státní policisté. Stejně ale když nějaké nové vychováme, velké množství jich odchází,“ uvedl Hladík.

Podle něj už tedy není důvodem vždycky plat, ale často výsluha. „Zatímco jiné složky dostávají třeba po 15 letech výsluhu, u městské policie ne. Chtěli bychom komunikovat, zda by i strážníci mohli dostat výsluhu ze strany státu,“ uvedl Hladík.



Bartošek to chce řešit. „Otázku výsluh pro městskou policii vezmu jako téma na bezpečnostní výbor Sněmovny a otevřu to. Považujeme za důležité, když města investují prostředky do této oblasti, aby ti lidé byli motivovaní to městu vrátit a neodcházeli jinam,“ dodal Bartošek.

Zatím nedovede říct, kolika strážníků by se to týkalo a kolik by to stálo. Podle Hladíka by to v případě zavedení měl hradit stát, nikoli města, která už mají náklady na pokrytí mezd. Bartošek uvedl, že situace s nedostatkem policistů je potřeba řešit u státní i městské policie.