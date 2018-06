‚Kdy uvidím tátu?‘ Trumpova vláda bere děti migrantům. Chce je tak odradit od vstupu do země

WASHINGTON/ PRAHA Americký ministr vnitra před měsícem oznámil, že pohraniční stráž bude oddělovat děti od jejich rodičů v případě, že společně nelegálně překročí hranice USA. Jen za první dva týdny tak musela najít domov pro několik stovek dětí.

Nebylo to jednoduché rozhodnutí. Opustit všechno, co do té doby měli. Josému však vadil čím dál víc život v Hondurasu, jedné z nejnebezpečnější zemí světa. Hlavně poté, co se mu před pěti lety narodil syn José.

Nechtěl, aby chlapec vyrůstal v místě, jež ční na špici hodně zvláštního žebříčku – v počtu mrtvých násilnou smrtí. Honduras se o toto prvenství na kontinentu přetahuje se sousedním Salvadorem. José nakonec váhání rozčísl a vydal se s hochem na sever. Syna viděl naposledy koncem května na hranicích v texaském El Pasu.

Muže, jenž nelegálně překročil hranice, zadržela stráž a syna mu odebrala. José zůstal v místním detenčním centru, pětiletého chlapce poslali do Michiganu k náhradní rodině. „Hoch s námi zatím skoro nemluví, jen pláče,“ popsala listu New York Times, třiapadesátiletá Janice, která se o dítě, jehož příjmení rodiny list nezveřejnil, dočasně stará. První kontakt s otcem – po telefonu – se uskutečnil až koncem minulého týdne.

Tenhle příběh není ojedinělý. Ba právě naopak. USA zásadně přitvrdily v postizích přistěhovalců bez dokladů, kteří se do země snaží dostat přes mexicko-americkou hranici. Mimo jiné i separací rodičů a dětí. Odloučení rodin není novinkou administrativy prezidenta Donalda Truma, ke stejnému opatření se úřady uchylovaly i za vlády George W. Bushe či Baracka Obamy, nyní ale počet rozdělených rodin radikálně vzrostl. Americká média zkraje června přinesla zprávu, že v prvních dvou květnových týdnech americké úřady na hranicích odebraly 658 dětí od 638 rodičů.

Nulová tolerance

O měsíc dříve americký ministr spravedlnosti Jeff Sessions vystoupil s prohlášením o „nulové toleranci“ s nelegálními přistěhovalci. Zdůraznil, že většina z těch, kteří přejdou hranice bez dokumentů, skončí rovnou za mřížemi a nebudou – jako doposud v řadě případů – na svobodě čekat na slyšení ohledně své deportace či možného zahájení azylového řízení.

„Je to jednoduché. Pokud nezákonně překročíte hranice, budeme vás stíhat,“ uvedl Sessions v San Diegu. „Nechceme rozdělovat rodiny, ale také nechceme, aby rodiny přecházely nelegálně hranice a snažily se do naší země dostat nesprávným způsobem,“ řekl ministr ve vládě prezidenta, jemuž tvrdý postoj vůči přistěhovalcům pomohl do Bílého domu.

Byť počet nelegálních imigrantů z jihu v uplynulých letech spíše klesal. Podle statistik americké pohraniční hlídky loni strážci zaznamenali 310 000 případů překročení hranic, zatímco v roce 2007 to bylo 876 tisíc a na přelomu tisíciletí přes 1,7 milionu, popsal Miami Herald.

Podél hranice USA s Mexikem vede plot, který však překonalo za poslední rok několi stovek tisíc migrantů.

Agentura Reuters tento týden přinesla zprávu, že od od října na 2016 do února letošního roku americké úřady separovaly necelých 1800 rodin, tedy v průměru něco přes sto měsíčně. Většinou ale ze zdravotních důvodů nebo kvůli bezpečnostním obavám, řekl agentuře nejmenovaný vládní zdroj a upřesnil, že to bylo v případech, kdy některý z rodičů musel do nemocnice nebo úřad zjistil, že má záznam v trestním rejstříku, ať v USA či ve své vlasti.

Ve více než 230 případech úřad děti odebral, protože nebylo jisté, zda jsou na cestě se svými pravými rodiči. Získat starší data je takřka nemožné, protože se žádné ucelené statistiky nevedly. Rodiny se rozdělovaly jen minimálně, shodují se úředníci.

Města pro rodiny s dětmi

Nynější dění na hranicích se však stává neúnosným, stěžují si advokáti, kteří se zabývají přistěhovaleckou problematikou. V oblasti je jen málo detenčních center, kde by mohly být rodiny spolu. Deník USA Today tento týden přinesl zprávu, že v Texasu vznikají stanová městečka pro odebrané děti v některých vojenských základnách a situaci nově zkritizovali i američtí katoličtí biskupové. Separace podle řady advokátů porušuje americké a mezinárodní azylové právo.

„Je naprosto v souladu se zákonem, že rodiče s dětmi, kteří prchají před násilím a nebezpečím, chtějí požádat v USA o azyl. Oni i jejich děti si zaslouží ochranu nikoli nehumánní zacházení,“ citoval Miami Herald Davida Leopolda, někdejšího předsedu Sdružení amerických azylových právníků. Mnozí přistěhovalci pocházejí ze zmíněného Hondurasu, Salvadoru či Guatemaly, zemí, které decimuje násilí gangů a organizovaného zločinu. Dále z Venezuely, jíž drtí zoufalá ekonomická a politická krize. Další samozřejmě i z jiných částí světa.

Obrázek rodiny pětiletého Josého.

„Od chvíle, kdy k nám chlapec přišel, neuplynul den, aby se nezeptal – kdy uvidím tátu,“ popsala Janice, jež se s manželem Chrisem a dvěma odrostlejšími dcerami dočasně stará o malého Josého. Chlapec do Michiganu přiletěl jen s malou taškou se špinavým prádlem z dlouhé cesty a s obálkou s několika fotkami, dokumenty a dvěma obrázky, své rodiny a svého otce.

„Před očima vidím příběh téhle rodiny a je to strašné,“ dodala žena, která dlouhodobě spolupracuje s úřady a pomáhá s ubytováním nezletilým žadatelům o azyl v USA. Pětiletému chlapci odpovídají po pravdě. Nevědí. Nikdo to neví. A neříká se jim to snadno.