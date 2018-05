Když EU nebude šlapat, spadne z kola, varuje ‚Rudý Danny‘, francouzský europoslanec za Zelené

„Nemůžete dostávat evropské peníze a stále říkat ne. Jestli ale budete ochotni přijmout uprchlíky, Unie vám pomůže,“ říká Daniel Cohn-Bendit, legenda francouzských studentských bouří z roku 1968 a dlouholetý europoslanec za Zelené.

LN Jste považován za jednoho z hrdinů studentských protestů v květnu 1968 ve Francii. Vidíte nyní v Evropě nějaké podobné hnutí?

Myslím, že moc nemá smysl to srovnávat, bylo to před 50 lety. To je podobné, jako byste srovnával události roku 1968 s rokem 1989. Máme tu různé revolty a hnutí, jsou ale odlišné.

KDO JE DANIEL COHN-BENDIT (73)? ■ Francouzsko-německý politik německo-židovského původu. Byl jedním z vůdců francouzské studentské revolty v květnu 1968.

■ Získal přezdívku „Rudý Danny“ a za narušování pořádku byl z Francie vyhoštěn. Toto rozhodnutí ale v roce 1978 zrušil Mezinárodní soudní dvůr. ■ V roce 1984 vstoupil v Německu do strany Zelených av letech 1989 až 1997 byl místostarostou Frankfurtu nad Mohanem. Poté dlouhá léta působil jako europoslanec. ■ V 70. a 80. letech učinil množství kontroverzních prohlášení o sexu s dětmi. Později slova o svádění šestiletými holčičkami označil za verbální provokaci a omluvil se. Byl za to ale opakovaně kritizován.

LN V květnu uplyne rok od zvolení Emmanuela Macrona do Elysejského paláce. Jak vidíte jeho první rok? Byl úspěšný, nebo zaostal za očekáváním?

Ani jedno, ani druhé. Macron přišel s myšlenkou hluboké reformy Francie, ale jeden rok je nic. Zahájil změny, některé zákony prošly. Až za dva roky uvidíme, zda jeho reformní vize byla správná, nebo ne. Dnes to určit nelze – vezměte si třeba zákon o flexibilitě pracovních smluv, přijatý před dvěma měsíci, rok či dva trvá jeho zavádění. O dalších jím navrhovaných změnách se v zemi diskutuje, existují na ně různé názory, ale ještě ani nezačaly. Řekl, že je zavede rychle. Sází na to, že to udělá během prvních dvou let, abychom už před koncem jeho mandátu viděli výsledky. Tak si musíme počkat.

LN Jak se vy jako muž levice díváte na prezidentovy sociální reformy, zvláště na reformu státních drah?

Ta ale není nijak pravicová. Řekněme, že v podobě, v jaké ten podnik dnes funguje, není životaschopný. Je tedy třeba vytvořit soukromě-veřejný podnik, pokusit se znovu definovat jeho status a učinit ho flexibilnějším. Je to spíše liberální, někdo by řekl neoliberální opatření, zároveň ale usiluje o novou bezpečnost zaměstnanců. Uvidíme, zda najde cestu, kde by byly flexibilita a bezpečnost v rovnováze. To je Macronův úkol. I zde je třeba vyčkat na zavedení reformy.

LN V centru Macronových plánů stojí reforma EU. Z Německa, s nímž chce spolupracovat, ale zní spíše skepse. Jak vidíte jeho šance v této snaze?

Macrona definuje jeho vůle ke změnám. Má ideu, kterou se snaží prosadit, a Německo a kancléřku kvůli tomu popohání. Musíme počkat, s čím Němci přijdou. Je pravda, že Německo je skeptické, možná až nehybné, podobné je to ale iu dalších zemí. Macron je provokuje. Jisté je, že pokud EU zůstane takto nehybná, skončí jako cyklista, který jede na kole, přestane šlapat a spadne. Macron šlape, uvidíme, zda ho peloton bude následovat.

LN Migrační krize v posledních letech prohloubila dělení Unie na východ a západ. Jak ji nyní znovu semknout?

Myslím, že se stala chyba v tom, že se snažili přerozdělovat uprchlíky podle matematického klíče. Já oproti tomu navrhuji vytvoření Evropské azylové agentury, která by evropským městům, vesnicím nebo regionům, jež budou ochotny přijmout uprchlíky, nabídla finanční pomoc a pomoc jejich lokálním rozpočtům. Věřím, že díky této pobídce bychom dosáhli solidárnějšího přerozdělování uprchlíků. To by byla odpověď na jeho nynější blokaci.

LN A kdyby i tento návrh blokovaly země visegrádské čtyřky?

Země Visegrádu vědí, že Evropskou unii potřebují. Nemůžete dostávat evropské peníze a stále říkat ne. Jednou to praskne. A země Visegrádu mohou říci, že chtějí z Evropy odejít. Jestli chtějí stále těžit z jednotného evropského trhu a z evropských peněz, nemohou pořád říkat ne. Tak to nefunguje. Jestli ale nějaké české, maďarské či polské město bude ochotné uprchlíky přijmout, Unie mu pomůže.

LN Jste také velkým fanouškem fotbalu, o němž pravidelně mluvíte v televizi. Jak se díváte na rozhodnutí svého oblíbeného klubu Eintracht Frankfurt nepřijímat do svých řad členy krajně pravicové Alternativy pro Německo (AfD)?

Je to naprosto správné. Je to klub, který odmítá rasismus a antisemitismus, a proto logicky členy AfD nepřijímá.

LN Rusko vám kvůli podporování bojkotu zakázalo jet na letošní mistrovství světa. Kdo se podle vás dostane do finále?

Finále je složité, mám ale představu o možných semifinále: Francie s Německem a Španělsko s Brazílií. Pak už bude záležet i na zraněních, mistrovství světa je ale velmi specifické a nevylučuji ani nějaké překvapení. Mohou se tam dostat i Angličané, možná Argentina… Na mistrovství světa je potřeba dělat prognózy každý den a sledovat, jak si týmy vedou.

LN Před časem jste prezidenta Macrona přirovnal k někdejší fotbalové hvězdě Zinedinu Zidanovi. Jeden podle vás udělal revoluci v politice, druhý ve fotbale. Uměl byste někoho z fotbalového světa přirovnat i k Vladimiru Putinovi?

To jste mi dal šach mat… možná nějakého velmi nacionalistického trenéra Srbska, ale v tuhle chvíli nevím.

LN Když jste viděl poslední zápasy egyptské hvězdy Liverpoolu Mohameda Salaha, myslíte si, že je už ve stejné kategorii jako Ronaldo nebo Lionel Messi?

Ano, dostává se do ní. Viděl jsem ho v zápasech proti AS Řím a musím přiznat, že finále Real proti Liverpoolu a souboj Salaha s Ronaldem by byl vzrušující.

LN Který klub se vám nyní líbí nejvíce?

Vždycky jsem fandíval Barceloně, nyní se ale musí trochu omladit. Na vzestupu je teď Liverpool, naopak se mi zdá, že Real Madrid a Bayern Mnichov jsou na tom opačně.

LN Na konci ještě jedna asi nepříjemná otázka. Mnohé lidi jste kdysi šokoval svými názory na sexuální život dětí. Změnil jste za ta léta nějak svůj pohled v tomto směru?

Ten příběh je už vyřízený. To, co jsem napsal, nebylo moc chytré a několikrát jsem to už po všech těch obviněních řekl. Zajímavé ale je, že kdykoliv jedu do střední Evropy, vždy padne tato otázka a stále se k tomu vracíte. To také není moc chytré.