Když logika dostává na frak. George Clooney si zahraje v seriálové Hlavě 22

PIANOSA/PRAHA Internetová televize Hulu připravuje seriál na motivy protiválečného bestselleru Josepha Hellera Hlava 22. V šestidílné minisérii si hlavní role zahrají George Clooney a Christopher Abbott. V roce 1970 již vzniknul na motivy knihy film.

Kapitán Yossarian (Christopher Abbott) je letec, který se na ostrově Pianosa za druhé války snaží uniknout své povinnosti. Chtěl by zmizet z armády za každou cenu, ale brání mu v tom Hlava 22 vojenského řádu. Ta mimo jiné říká, že každý slabomyslný může být zbaven své vojenské povinnosti, pokud o to požádá, ale každý, kdo o to požádá tím zároveň dokazuje, že slabomyslným není. První a nejúspěšnější román amerického spisovatele Josepha Hellera z roku 1961 satirickým a černohumorným způsobem vypráví o pošetilosti a nesmyslnosti války jako takové.

Internetová televize Hulu získala práva na natočení šestidílné série na motivy Hlavy 22. Režírovatji bude hollywoodský herec Goerge Clooney, který si zároveň zahraje postavu přísného plukovníka Cathcarta, Yossarianova přímého nadřízeného nadřízeného. Herec Christopher Abbott, představitel hlavní role, je zatím znám spíše z menších a nezávislých filmů jako je Katie se loučí, Přicházejí v noci nebo Špatný krok. Zatím není známo, kdy bude mít nový seriál premiéru.

V roce 1970 natočil režisér Mike Nichols (Vlk, Ptačí klec) podle Hlavy 22 film. Kromě Alana Arkina ( Kdo se bojí Virginie Woolfové?, Absolvent ), který ztvárnil kapitána Yossariana, si ve filmu zahrál i slavný režisér Orson Welles (ztvárnil generála Dreadleeho) a také Art Garfunkel, člen hudebního dua Simon a Garfunkel, v roli kapitána Natelyho.