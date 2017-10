‚Když na vás střílejí, je to noční můra‘. Jako mariňák přežil Afghánistán, koncert ve Vegas ne

LAS VEGAS / PRAHA V červnu na svůj Facebook napsal: „Jaké to je, když na vás létají střely? Je to noční můra, které nelze utéct bez ohledu na množství léků, terapií a opileckých rozhovorů s vašimi kamarády veterány.“ Bývalý mariňák Christopher Roybal se snažil vysvětlit, jaké bylo jeho nasazení v Afghánistánu. V neděli ho v Las Vegas na countryovém koncertě zastřelil masový vrah Stepehn Paddock.

Osmadvacetiletý Roybal narukoval v roce 2005 a sloužil sedm let. V červnu 2011 ho odveleli jako psovoda do Afghánistánu, bojoval tam 11 měsíců. „Národní televize to místo tehdy označovaly jako za nejsmrtelnější místo na zemi. Já ale byl nadšený na to, jak moje první bojová zkušenost bude vypadat. Bude to, jako bych byl moderní střelec z moderního divokého Západu? První boj je něco, na co nikdy nezapomenu,“ psal Roybal na svůj Facebook.

„Končili jsme něco, co mělo být krátkou čtyřhodinovou patrolou. Vzpomínám si, že jsem dal ruce na Stryker (obrněný transportér - pozn. red.) a řekl Belle (jeho pes - pozn. red.), jak dobře si vedla. Pak jsem uslyšel zřetelné zvuky praskání a cinkotu střel o kov vozidla. Tohle normálně vidíte jen ve filmech.“

Christopher Roybal v Afghánistánu.

Roybal pak popsal, že necítil strach, ale zmatek a největší příval adrenalinu, jaký kdy zažil. Podobné zážitky ho pak provázely každý den. Časem podle něj v něm opadlo vzrušení z boje a zbyla jen zloba a vztek. „Zůstaly dlouho poté, co jste pohřbili své kamarády. Zloba zůstala i poté, co jste bral životy vy sám.“

Pár měsíců po návratu z Afghánistánu Roybal z námořnictva odešel. Myslel si, že střelba a mrtví zůstali v minulosti. V Las Vegas byl v neděli oslavit narozeniny se svou matkou. Ta se zdržela s přáteli, se synem se měla setkat právě na countryovém festivalu. Než tam dorazila, začaly létat střely do davu více než 20 000 lidí.

„Měla jsem ty nejhorší pocity. Nikdo nečekal, že by se zrovna tady mu mělo něco stát,“ řekla agentuře Reuters manželka Dixie Roybalová, která zůstala doma v kalifornské Coroně.



Podle Roybalové jejího manžela Afghánistán stále strašil, ale měl dobrodružného ducha a našel způsob, jak si dál užívat život. V civilu začal pracovat ve fitness centru a tu práci si oblíbil.



„Stále něco podnikal, někam jezdil, volal přátelům. Miloval muziku. Stále si něco prozpěvoval. V karaoke byl nejlepší,“ popsala Roybalová. Miloval také tetování, jedno na ruce oslavovalo město Las Vegas, kde jeden čas žil.



V neděli ho tam v chaosu po střelbě jeho matka marně hledala. „Nemůžu Christophera Roybala nikde najít. Nezvedá nikomu telefon,“ napsala večer na Facebook. Druhý den se dozvěděla tragickou zprávu, že její syn je jednou z 59 obětí. „Dnes je nejsmutnější den mého života. Můj syn byl zavražděn v Las Vegas. Srdce mám rozlámané na miliardu kusů.“



Účastníci festivalu prchají přes střelbou.

V Kalifornii se snažila manžela sehnat i Dixie Roybalová. Až v pondělí zjistila, že byl její manžel zasažen do hrudi a zraněním podlehl. „Tohle se nemělo nikdy stát. Je to příšerné.“ Rodina nyní zařizuje převoz těla do Kalifornie.



Matthew Austin, který k námořníkům narukoval ve stejnou dobu jako jeho kamarád Roybal, na Facebook napsal: „Láme mi srdce a rozčiluje mě, že se veterán vrátí z války nezraněn a pak se mu stane doma takováhle událost.“