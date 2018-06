Když se hroutí americký sen. Uskupení Drama Queens uvádí příběh mladé Agnes

PRAHA Mnoho imigrantů si vysnilo ideální život v nové zemi, v „jůesej“. Ideály ale často končí v slzách. Sdružení Drama Queens uvede v pražské La Fabrice inscenaci Agnes under the Big Top. Inscenace je celá v anglickém jazyce.

Drama Queens je jedno z mála uskupení, které v Praze dělá kvalitní divadlo v angličtině. Jejich předchozí kousky jako například divadelní adaptace One flew over a cuckoo‘s nest (Přelet nad kukaččím hnízdem) nebo šílená komedie The Play that goes wrong se setkaly s velkým úspěchem. Tento rok vybral režisér Martin Murín pro svou tlupu hru Agnes under the Big Top.

Je to příběh o bezvýchodnosti se značnou dávkou štiplavého cynismu. Je to příběh o zhrouceném americkém snu. Je to příběh imigrantů, co odešli z domova, opustili rodinu nebo lásku proto, aby žili lepší život. Kolik ale skutečně uspělo? Pěti postavám se pod povrchem New Yorku, v metru, protnou osudy. Agnes je mladá žena, která opustila svého syna, aby pro něj vydělala peníze v Americe, Shipkov a jeho žena Roza „vyhráli“ zelenou kartu, Happy, to jméno by vám o něm hned mělo říct všechno, mělo by.

Ella, paralyzovaná Američanka, která nesnáší svět. Příběhy těchto postav se vyvíjí a navzájem se kříží pod dohledem vševědoucího Buskera. Nemůžete očekávat, že příběh o Agnes se dostane na titulní strany novin. Uslyšíte tlumený výkřik těch, kteří neuspěli, těch, kteří nejsou slyšet, těch, kteří se obrátili zády a těch, kteří nejsou ochotní se změnit. Je to výkřik vás všech, i váš příběh, ale tentokrát je to v pohodě, stane se to někomu jinému.