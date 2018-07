Když žena vydělává víc, ani jeden z partnerů to nechce přiznat, ukázala americká studie

Washington Rozdíl mezi mzdami mužů a žen stále existuje. Už ale není výjimečné, že žena vydělává více peněz než muž. Podle výzkumu zveřejněného americkým statistickým úřadem to však na veřejnosti neradi přiznávají jak muži, tak ženy žijící v těchto párech. Na studii upozornil list The New York Times.

Ve čtvrtině amerických manželství vydělá žena měsíčně více peněz než muž. Pokud se ale těchto žen někdo zeptá, kolik vydělává peněz, řeknou průměrně o procento a půl menší částku. Muži, jejichž ženy je platově převyšují, naopak tvrdí, že vydělávají o necelá tři procenta víc, než kolik je jejich skutečná mzda.

Výzkumnice Census Bureau Marta Murray-Close a Misty L. Heggeness došly k závěru, že lidé očekávali, že společnost vyžaduje, aby muži vydělávali víc. Proto vyslovená čísla upravovali tak, aby „zmírnili narušování normy“. Není však jasné, jestli tak partneři činili vědomě.

New York Times v této souvislosti připomíná dva roky starý výzkum, podle nějž jsou manželství, v nichž žena vydělává víc, méně stabilní. Může za to skutečnost, že muži se v takovém svazku cítí nejistí; ženy si hůře vydělávajících mužů zase méně váží. 71 % Američanů věří, že muž je dobrý manžel, pouze pokud dovede rodinu finančně zabezpečit. O ženách si to samé myslí pouze třetina lidí.