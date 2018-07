Kim chystá obří amnestii. Propustí vězně viněné ze ‚zločinů proti zemi‘

PCHJONGJANG/PRAHA Severní Korea oznámila, že podnikne rozsáhlou amnestii vězňům, kteří se provinili proti režimu. Začátkem srpna prý propustí tisíce vězňů, aby tak oslavila sedmdesátileté výročí založení národa, které se odehraje v září letošního roku.

Severokorejský režim pod vedením Kim Čong-una „udělí amnestii těm, kteří byli usvědčeni ze zločinů proti zemi a lidu u příležitosti 70. výročí založení KLDR,“ uvedla v pondělí severokorejská tisková agentura KCNA. Propouštění bude probíhat od 1. srpna 2018.



„Kabinet KLDR a relevantní orgány učiní praktická opatření, aby mohl propuštěným lidem zajistit bydlení a normální pracovní život,“ stojí ve zprávě. „Jedná se o vnitřní nutnost korejského socialistického systému a základní princip státních aktivit, aby ochránila nezávislý a kreativní život masám.“

Nařízení podle KCNA vzešlo ze čtvrtečního jednání stranického předsednictva a následně prošlo hlasováním v Nejvyšším lidovém shromáždění, které je sice nejvyšším zákonodárným orgánem Severní Koreje, ale všechna rozhodnutí podléhají vůli nejvyššího vůdce Kim Čong-una.



„Nejnovější amnestie bude vyhlášena díky politice vůdce Kim Čong-una, který klade důraz na blaho lidu,“ napsal nejvlivnější severokorejský list Rodong sinmun.



Ten byl v minulosti stejně jako jeho otec a děd obviňován z porušování lidských práv, masového věznění populace, organizování nucených prací, či libovolného a svévolného popravování těch, které považoval za nepřátele státu.

Severokorejská vězení, která jsou přirovnávána ke gulagům a kritizována občanskoprávními organizacemi i západními vládami. Počet vězňů v severokorejských káznicích a vězeňských pracovních táborech není přesně znám, podle odhadů organizací pro lidská práva jich bude kolem 200 tisíc. Většina z nich je přitom zadržována z politických důvodů, nikoli za spáchané zločiny, píše agentura AFP. Mezi vězni je i mnoho žen a dětí. Teoreticky by mohli být propuštěni všichni z nich.

Podle analytiků agentury Yonhap se Kim Čong-un tímto tahem snaží získat loajalitu svého lidu v proměnlivém období. Země v posledních měsících navázala kontakt s Jižní Koreou, se kterou je od padesátých let ve válečném stavu. Kim Čong-un se zároveň setkal s prezidentem USA, které jsou považované za největší zlo.

Severokorejští lídři pravidelně organizují amnestie u příležitosti významných výročí. Za posledních šest let bude tato již třetí. Naposledy amnestie proběhla v roce 2015, 70 let od konce japonské okupace poloostrova. V roce 2012 byla naopak organizována u příležitosti sto let od narození zakladatele KLDR Kim Ir-sena, děda současného lídra.

Do vězení i bez soudu

O stavu vězňů v severokorejských věznicích hovoří obsáhlá zpráva zveřejněná v roce 2014 vyšetřovacím výborem OSN. Ta uvádí, že řada obviněných je uvězněna bez soudního procesu, běžné je podle zprávy i bití a sexuální zneužívání vězňů.

Výbor odhadl, že „v posledních 50 letech zahynuly v severokorejských vězeňských táborech statisíce politických vězňů“. Systematické mučení a zabíjení odpůrců režimu je prý srovnatelné se zvěrstvy, které páchali nacisté. Pchjongjang tato tvrzení rezolutně popřel.

Zvláštní pověřenec OSN pro lidská práva v Severní Koreji Tomás Ojea Quintana před červnovým summitem USA-KLDR vyzval Severní Koreu, aby začala propouštět politické a další vězně.