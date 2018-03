Kim touží po mírové smlouvě. Obětuje za ni i jaderné zbraně, tvrdí jihokorejská média

SOUL/PRAHA Kim Čong-un si po setkání s americkým prezidentem Donaldem Trumpem přeje podepsat mírovou smlouvu. S odkazem na jihokorejská média o tom informovala agentura Bloomberg, podle které tím Kim oživuje dlouholetý cíl severokorejského režimu. Ve hře je tak i jaderné odzbrojení Korejského poloostrova.

Jihokorejský deník Dong-A-Ilbo v pondělí přišel se zprávou, že se severokorejský diktátor během plánovaného setkání s americkým prezidentem pokusí nadnést otázku mírové smlouvy ukončující konflikt, který začal před téměř 68 lety.



Na řadu by podle nejmenovaného zdroje z kanceláře jihokorejského prezidenta mělo přijít i zřízení oficiálních diplomatických vztahů či otázka jaderného odzbrojení. Témata, o kterých by rád severokorejský diktátor jednal, měla zaznít během schůzky jihokorejské delegace s Kim Čong-unem během minulého týdne. Právě tehdy vznikla i nabídka na setkání lídrů USA a KLDR, které se podle Washingtonu uskuteční nejpozději do konce května.

Pokud jde o navázání diplomatických styků, podle jihokorejských médií chce dát Kim najevo, že jeho země je připravena k otevření amerického velvyslanectví v Pchjongjangu.

Podle expertů je však mírová smlouva nejdůležitější záležitostí pro bezpečnost obou zemí. Příměří, které na Korejském poloostrově trvá od roku 1953, totiž de facto nikdy neukončilo probíhající válečný konflikt.

„Snahy otevřít dialog mezi Spojenými státy a Severní Koreou ohledně mírové smlouvy existovaly již v minulosti, ale nikdy k němu nedošlo,“ uvedl pro agenturu Bloomberg koreanista Koh Ju-hvan z univerzity Dokgguk v Soulu. Podle něj je však zásadním faktorem pro ukončení válečného konfliktu otázka jaderného odzbrojení KLDR.

„Problémem je, že USA jsou schopné uzavřít mírovou smlouvu až na konci denuklearizačního procesu, zatímco pro Severní Koreu jde o nezbytný předpoklad pro začátek denuklearizace,“ vysvětlil Ju-hvan. Podle koreanisty Tomáše Horáka jsou však současná jednání mezi oběma Korejemi a USA velkým pokrokem.

Obrat v jaderném odzbrojení

„Již teď se Severní Korea zavázala k tomu, že během probíhajících jednání nepoužije žádné konvenční zbraně, ani nebude provádět žádné jaderné testy,“ uvedl Horák v rozhovoru pro Lidovky.cz. Upozornil také na nedávný obrat v přístupu Kim Čong-una k jadernému odzbrojení.

„V minulosti býval jaderný program priorita, byl to odkaz předchozích vůdců. Kim Čong-un však najednou změnil rétoriku a odkazem jeho otce a děda je najednou denuklearizace,“ řekl Horák.

Podle zástupce tiskové mluvčí Bílého domu Raje Shaha však USA za tímto obratem nestojí a v rozhovoru pro média trval na tom, že Spojené státy rozhodně nenabídly severokorejskému režimu žádné ústupky za uskutečnění schůzky.

Upřesnil však, že se schůzka uskutečnit vůbec nemusí, pokud během následujících týdnů provede KLDR jakoukoliv jadernou nebo raketovou zkoušku. „Ta možnost tu je. Pokud se tak stane, bude to chyba Severokorejců. Nedodrželi totiž své sliby,“ uvedl Shah. Mluvčí odmítl o chystané schůzce oznámit jakékoli nové podrobnosti. Řekl jen, že pokud jde o místo jednání, není příliš pravděpodobné, že by to byl severokorejský Pchjongjang.