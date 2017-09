Sobotní Orientace LN: Masaryk podle Sovětů a Kintera podle kunsthistoriků

PRAHA Sobotní příloha Lidových novin popisuje nejen dosud neznámý teroristický útok na židovské emigranty ve velkém článku Teror, jemuž dala StB zelenou.

Nedávno vydané deníky sovětského velvyslance v ­Londýně Ivana Majského dávají nahlédnout do zákulisí světové politiky třicátých a čtyřicátých let minulého století. Najdeme tu i ­mnoho pasáží, které se týkají Československa. „Prodali mne Němcům do otroctví, stejně jako prodávali negry do otroctví v Americe,“ padl ráno 30. září 1938 Jan Masaryk v slzách do náruče sovětskému velvyslanci v Londýně Ivanu Majskému.



Podnikatel Rada, který je odpůrcem podnikatele Babiše, je tedy „pracovitý jihomoravský sedlák“, který „se učil hospodařit od svého otce, a co umí, dnes předává svým dětem“, pokud udělá chybu, „vždy přijme trest a ­zjedná nápravu“, cituje šéfa katedry environmentálních studií Masarykovy univerzity v Brně Bohuslav Binka z knihy Žlutý baron.

Skutečnost je podle Binky poněkud jiná. Kontrolní návštěva ekologů vypadá takto: „Celý Velký Karlov byl tehdy prostoupen těžkým zápachem rozkládajícího se masa, přímo v areálu stanice byly nijak nezakryté stavební kontejnery plné uhynulých zvířat a na naše dotazy, co je za problém, tento sedlák doslovně odpověděl: „Bioplynka je podnikání jako každý jiný, důležitý je zisk, já platím ročně 500 000 korun pokuty úřadům, ale na zvýšené produkci stanice vydělávám přes šest milionů za rok. Prostě v tom umím chodit. A lidi si zvyknou.“



Krištof Kintera láme v Rudolfinu návštěvnické rekordy. Je to správná oslava jubilejní sté expozice této síně? Nehraje Rudolfinum příliš na masového diváka?

Jiří David, Lenka Lindaurová, Petr Nedoma, Karel Císař a Jiří Machalický se v salonu LN nemohli shodnout, debata byla místy „více než vzrušená“.

Proč Katalánci chystají referendum o rozvázání svazku se Španělskem? Proč se dnešní hlasování snaží Madrid ze všech sil zastavit? A proč je země v největší krizi od vojenského puče z roku 1981? Odpovídá Leona Šlajchrtová-Šmelcová.

Dokument Hladový bizon o cestě dvou Moravanů za uzdravením z rukou indiánských šamanů místy nechtě připomíná Borata Sachy Barona Cohena, píše v Marcel Kabát.

Trapní senioři, hrající si donekonečna na mladíky a přivydělávající si k důchodu neadekvátní částky za to, že vyprodávají své někdejší rebelství? Nebo mají stále co říci? Ondřej Bezr nad evropským turné Rolling Stones uvažuje o osudu všech velkých rockových hvězd, které v šoubyznysu stále „přesluhují“.

