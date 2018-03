Kiska odmítl jmenovat novou slovenskou vládu, má výtky k Rážovi mladšímu

BRATISLAVA/PRAHA Slovenský prezident odmítl jmenovat novou vládu ve složení, které předložila současná koalice. Andrej Kiska to novinářům řekl po úterním setkání s dosavadním vicepremiérem Peterem Pellegrinim, jehož minulý týden pověřil sestavením kabinetu. Prezident oznámil, že Pellegriniho požádal, aby mu do tohoto pátku dal nový návrh.

Kiska uvedl, že vicepremiéra seznámil se svými výhradami; před novináři přitom pouze naznačil, že má problém s obsazením křesla ministra vnitra. Očekává se, že Pellegrini se k rozhodnutí prezidenta vyjádří odpoledne. Pokud má být obnovena důvěra společnosti ve státní instituce, je třeba klást na obsazení vlády vysoké nároky, zdůraznil Kiska.

Tříčlenná koalice se dohodla na vytvoření nového kabinetu po demisi dosavadního premiéra Roberta Fica, který rezignoval minulý týden v zájmu vyřešení politické krize po vraždě novináře Jána Kuciaka a jeho partnerky.

„Musí (Pellegrini) přesvědčit, že nová vláda přinese změny, které očekáváme. Musí vytvořit stabilní vládu, jejíž obsazení, a to především osoby ministra či ministryně vnitra, dokáže uklidnit napjatou atmosféru ve společnosti,“ řekl Kiska. Zároveň ocenil Pellegriniho za jeho korektní a věcný přístup k sestavování vlády, což prezident označil za „vítanou změnu“ oproti minulosti.

VIDEO: Slovenský prezident Kiska odmítl jmenovat vládu, vadí mu mladý Ráž Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Podle listu Pravda odmítl Kiska jmenovat novým ministrem vnitra Jozefa Ráže mladšího, syna známého zpěváka a lídra kapely Elán. Ráž mladší je v současnosti generálním tajemníkem úřadu slovenského ministerstva zdravotnictví. Prezident má prý také výhrady k setrvání Jána Richtera (Směr-SD) na postu ministra sociálních věcí a k návrhu jmenovat poslance Ficovy strany Směr-sociální demokracie Richarda Rašiho vicepremiérem.

Nový kabinet by měl podle Kisky přesvědčit veřejnost nejen o tom, že chce vyšetřit vraždu Kuciaka a jeho přítelkyně, ale i podezření na působení organizované zločinu, o kterých reportér psal.

V souladu se slovenskou ústavou je na rozhodnutí hlavy státu, koho jmenuje premiérem. Podle tradice se předsedou vlády stává osoba, která se může opřít o většinu ve sněmovně. Na návrh premiéra je pak prezident povinen jmenovat členy kabinetu. Pellegrini zatím novým premiérem jmenován nebyl.

Pokud by Pellegrini nový návrh složení vlády nepředložil, Kiska by mohl pověřit sestavením kabinetu jinou osobu. Pokud vláda do šesti měsíců od svého jmenování nezíská důvěru sněmovny, prezident může rozpustit parlament, což by vedlo k předčasným volbám. Až do jmenování nového kabinetu zůstává v úřadu nynější Ficova vláda v demisi.