Kiska přijal demisi Ficovy vlády. Novým premiérem Slovenska bude Pellegrini

BRATISLAVA Slovenský prezident Andrej Kiska ve čtvrtek přijal demisi dosavadního premiéra Roberta Fica. Novým předsedou vlády bude Peter Pellegrini (Smer-SD). Prezident Kiska jej pověřil sestavením vlády a požádal Ficův kabinet, aby vykonával své funkce, dokud nejmenuje vládu novou.

„Po dvou týdnech mezinárodní ostudy a masových protestech jsme opět na začátku,“ uvedl prezident Kiska po setkání s budoucím premiérem Peterem Pellegrinim. Poté, co přijal demisi Ficovy vlády, pověřil Pellegriniho sestavením vlády nové.

Premiérem se Pellegrini stane až poté, co ho Kiska předsedou vlády oficiálně jmenuje. Budoucí premiér by neměl mít problém vládu sestavit a měl by mít i pohodlnou většinu v poslanecké sněmovně.

Podle informací médií novou vládu má podpořit všech 78 poslanců stávající koalice a nezávislá poslankyně Alena Bašistová. Kabinet Petera Pellegriniho - možného Ficova nástupce - by tak mohl získal důvěru. K té je zapotřebí 76 hlasů poslanců.

Pellegrini se po poledni setkal s prezidentem Kiskou, aby se dohodli na budoucím postupu a zažehnání politické krize. Na tiskové konferenci Pellegrini uvedl, že jej premiér Fico požádal, aby převzal vedení vlády.

Pellegrini plánuje obměnu vlády, detaily však odmítl upřesnit. Ve vládě se musí objevit minimálně tři nové tváře za ministry vnitra, kultury a spravedlnosti, kteří rezignovali minulý týden.

Podle agentury SITA nahradí na rezortu vnitra Roberta Kaliňáka jeho pravá ruka Denisa Saková, novým ministrem kultury bude Erik Tomáš. Rezort spravedlnosti prý povede Mária Kolíková.

Podle organizátorů protestů proti vládě, které se od vraždy investigativního novináře Jána Kuciaka konaly pravidelně, pomohou politické krizi na Slovensku jen předčasné volby, informoval deník SME.sk.

Fico ve středu podmínil svou demisi tím, že stávající koalice Smeru-SD, Slovenské národní strany a Mostu-Híd zůstane u moci a že Smer-SD navrhne nového premiéra. Prezident Kiska odmítl jakékoliv podmínky ze strany odstupujícího premiéra.

Členkou nové vlády již nebude místopředsedkyně Mostu-Híd a současná ministryně spravedlnosti Lucia Žitňanská, která se dlouhodobě vymezovala vůči Ficovi i vůči ministrovi vnitra za Smer-SD Robertu Kaliňákovi, který již v pondělí ohlásil demisi. Kvůli vraždě novináře dříve rezignoval i ministr kultury a Kaliňákův stranický kolega Marek Maďarič.



Současná tříčlenná koalice má ve 150členné sněmovně 78 poslanců. Spolu s koalicí často hlasují i čtyři nezařazení poslanci. Podle posledního průzkumu veřejného mínění výrazně klesly preference Smeru-SD a strany současné koalici by již většinu ve sněmovně neměly.