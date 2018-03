Kláštery se otvírají. Nabízejí turistům přístřeší i nahlédnutí do života uvnitř

PRAHA Historie sahá až do 14. století. V osmnáctém mu vnukli barokní podobu slavní architekti Kryštof a Kilián Ignác Dientzenhoferovi. Turisté bloumající ve východních Čechách mohou v Broumovském klášteře i přespat. Je jedním ze čtyřiceti ubytování, která nabízejí církevní památky. Další budou přibývat.

Není to ale jen ubytování. Na webu Církevníturistika.cz si můžou lidé vyhledat přes dvě stě poutních míst i zajímavosti v okolí. „Chtěli jsme, aby lidé našli na webových stránkách přehledně ta místa, která je možné navštívit. Doplnila se místa volná k ubytování a další zajímavosti, jako jsou krypty nebo věže. Lidé se budou moci při svých cestováních a odpočinku dotknout něčeho, co nás přesahuje,“ sdělil kněz Roman Kubín, který se dlouhodobě zasazuje o popularizaci církevních památek v Česku.



Projekt se má posouvat dál i díky novému memorandu mezi Českou biskupskou konferencí a Fórem cestovního ruchu, které zástupci obou podepsali včera. „Jsme přesvědčení, že spirituální a náboženská tematika ukazuje historii a je živým odkazem naší současné generaci. Jsme velmi rádi, že budeme spolupracovat,“ řekl k tomu předseda fóra Viliam Slivek.

Čas strávený postní prací

Místa poskytnou mnohem víc než jen ubytování. Návštěvníkům dají mnohdy nahlédnout třeba do života řádových sester. „Každý dům nabízí nejen možnost, aby si lidé mohli přijet odpočinout, ale mohou se i zapojit do našeho života. V létě u nás mohou trávit mladí lidé čas postní prací a službou, třeba na zahradě nebo dobrovolnictvím u našich klientů v domovech pro seniory. Je to pěkné spojení, člověk pozná náš způsob života nejen tak, že nás vidí v kostele, ale i při normální práci,“ řekla LN sestra Miroslava Bortlová z Kongregace Milosrdných sester svatého Kříže v Kroměříži.

Některé kláštery přitom nabízí i svoje výrobky, ať už jsou to biopotraviny, likéry, keramika nebo svíčky, které vyrábí sestry karmelitky. Podobně funguje i klášterní kavárna Ode v Olomouci. Kromě občerstvení si tady může turista zajít i do knihovny, kavárna je také propojena s kaplí sester.

Turisticky otevřený je například také Klášterní penzion v Jiřetíně pod Jedlovou, klášter Těšitelek v Rajhradě nebo Domov Panny Marie na zámku ve Štěkni. Ubytování nabízí i sestry dominikánky ve studentském domě v centru Prahy nebo v domově mládeže v Bojkovicích v oblasti Bílých Karpat. „Přes prázdniny bývá kapacita hodně naplněná. Je to i tím, že nabízíme přijatelné ceny pro rodiny s více dětmi,“ říká Bortlová.

Díky penězům, které z církevní turistiky plynou, se daří ubytovací zařízení v klášterech obnovovat. „Funguje to druhý či třetí rok a ty investice se vrací, ale zatím nelze říct, že bychom z toho měli nějaké peníze, které bychom mohli použít někde jinde. To je hudba budoucnosti,“ sdělil Stanislav Přibyl, generální sekretář České biskupské konference, která je majoritním vlastníkem církevních památek.

Nevidět v druhém nepřítele

Projekty se podle něj daří financovat z evropských dotací. Všechny, které se opraví, by se měly dále otevírat lidem. „U České Lípy je poutní místo Horní Police, kde se nám podařilo získat 123 milionů korun. To místo bylo opravováno naposledy asi před 107 lety, takže už vypadá hrozně, ale je to barokní perla. V projektu počítáme s tím, že bude minimálně tři dny v týdnu otevřeno pro veřejnost, bude tam expozice. Dnes je v obci jedno skomírající stravovací zařízení, takže počítáme is tím, že se tam lidé budou chtít také najíst, takže to pomůže i tomu,“ dodává Přibyl.

Podle kardinála Dominika Duky je otevřený kostel jedním z charakteristických rysů církevní turistiky a je také symbolem kulturně bohaté církve, „která nevidí ve druhém nepřítele a potenciálního zloděje, ale která jej s důvěrou zve k sobě domů. Cyklistům, pěším poutníkům i všem ostatním, kdo chtějí občerstvit nejen tělo, ale i ducha, nabízí to nejdražší, co má na této elementární úrovni. Otevírá svou náruč, nastavuje usměvavou tvář a vítá vlídným slovem.“