Klaun narazil na zlatou žílu. To je nejvýdělečnějším hororem všech dob

Snímek To na motivy stejnojmenné knihy Stephena Kinga překonal všechnu konkurenci a stal se definitivně nejúspěšnějším hororovým filmem všech dob. Porazil i do té doby kralující snímky Šestý smysl (1999) a Vymítač ďábla (1973). To mělo i nejúspěšnější start v kinech a nejsledovanější trailer všech dob.

Snímek To od své premiéry 8. září bořil rekordy návštěvnosti. Teď, když po měsíci končí doba jeho uvádění v kinech, je čas na bilanci. Snímek To vydělal celosvětově v kinech celosvětově neuvěřitelných 604,35 milionů dolarů (z toho 305,25 milionů jen v amerických kinech). To vše při rozpočtu „skromných“ 35 milionů dolarů.

V žebříčku hororových snímků do 17 let přístupných pouze za doprovodu dospělého (R Rating) byl do této doby nejúspěšnější snímek Vymítač ďábla, který vydělal celosvětově 441,6 milionů dolarů. Vymítač byl od svého uvedení neporažen celých 44 let.

Duchařský snímek Šestý smysl s Brucem Willisem v hlavní roli vévodil žebříčku hororových filmů s nadpřirozenými elementy. Tam se stále zuby nehty drží, ale jen v celosvětovém měřítku. V domácí Americe Šestý smysl (výdělek 293,5 milionů dolarů) porazilo To s náskokem necelých osmi milionů.

To si podmanilo diváky již první víkend (opening weekend). Údaje hovořily o výdělku 117 milionů dolarů v amerických kinech. K tomu musíme ještě připočíst výdělek 62 milionů ve zbytku světa. Celková částka se tak po prvním víkendu zastavila na 179 milionech Paranormal Activity 3, do té doby nejvýdělečnější horor o prvním víkendu, vydělal za stejnou dobu v amerických kinech „jen“ 52,6 milionů dolarů (plus 26 milionů v zahraničí). To je cifra ani ne poloviční.

První trailer na To byl nejsledovanějším trailerem na hororový film všech dob. Za prvních 24 hodin ho dokonce vidělo 196 milionů diváků, což je úplně nejvíc ve historii a to v rámci všech filmových žánrů.