KLDR dodává Sýrii materiál použitelný pro chemické zbraně, tvrdí OSN

WASHINGTON/PRAHA Severní Korea údajně posílá do Sýrie materiál, který může být použit pro výrobu chemických zbraní a balistických raket. Podle zpravodajského serveru BBC News a agentury AP to uvedla OSN ve své dosud nezveřejněné zprávě, v níž zmiňuje zhruba 40 takových zásilek z let 2012 až 2017 mířících z KLDR do Sýrie.

Podle zprávy byli také severokorejští experti na raketové technologie viděni v centrech na výrobu zbraní v Sýrii.



Tato obvinění přicházejí krátce poté, co se v médiích objevila nová obvinění týkající se použití bomb obsahujících chlor při útocích syrských vládních sil. Režim prezidenta Bašára Asada tato nařčení odmítá.

Severní Korea v současné době podléhá sankcím Rady bezpečnosti OSN v souvislosti s raketovými a jadernými zbrojními programy KLDR. Zprávu, v níž se obvinění vůči Severní Koreji objevuje, sestavil tým expertů OSN, který hodnotí dodržování rezolucí OSN ze strany Pchjongjangu. Zpráva zatím nebyla publikována, novináři BBC a AP ale měli možnost do ní nahlédnout.

Podle tohoto dokumentu Severní Korea nedovoleně dodávala Sýrii materiály, které lze upotřebit při výrobě chemických zbraní. Jednalo se například o kyselinovzdorné a žáruvzdorné dlaždice, které je možné použít pro výstavbu zařízení, jež chemické zbraně produkují. V letech 2016 až 2017 údajně dorazilo do Sýrie 13 kontejnerů s dlaždicemi, které by pokryly plochu 5000 metrů čtverečních, což je dostatečné množství pro rozsáhlý průmyslový projekt, napsala agentura AP.

Zásilky obsahovaly také antikorozní a kyselinovzdorné trubky, ventily či teploměry. Za dodávky prý platilo Středisko pro vědecká studia a výzkum (SSCR) spadající pod syrskou vládu prostřednictvím řady krycích firem.

Zpráva rovněž uvádí, že severokorejští technici „pokračují v práci v zařízeních na výrobu chemických zbraní a raket v syrských lokalitách Barzá, Adra a Hamá“. Syrská vláda v reakci na toto obvinění týmu expertů OSN řekla, že jediní Severokorejci, kteří jsou přítomni v Sýrii, jsou sportovní trenéři a sportovci.

Mluvčí OSN Stéphane Dujarric neřekl, zda zpráva, z níž unikly zmíněné informace, bude oficiálně zveřejněna. Podle agentury AP diplomaté očekávají publikaci této zprávy v polovině března. Ve zprávě OSN ze září 2017, která je veřejně dostupná, zmíněný tým expertů OSN napsal, že „prošetřuje údajnou zakázanou spolupráci v oblasti chemických zbraní, balistických raket a konvenčních zbraní“ mezi Sýrií a Severní Koreou.

Dodávky zachytily dva státy

V zářijové zprávě se píše, že dva členské státy OSN zachytily dodávky mířící do Sýrie a že existuje podezření, že zboží poslal hlavní severokorejský vývozce z oblasti zbrojního průmyslu v rámci kontraktu krycích firem zastupujících syrské Středisko pro vědecká studia a výzkum (SSCR).

Syrská vláda se chemického arzenálu vzdala v roce 2014 a použití chemických zbraní proti civilistům popírá. Počátkem tohoto měsíce ale mezinárodní vyšetřovací komise OSN oznámila, že začala vyšetřovat další případy možných chemických útoků v Sýrii. O možném nasazení chemických látek, konkrétně chloru, při útocích svědčí symptomy lidí, kteří byli v nedávné době zasaženi v Sarákibu provincii Idlib a ve východní Ghútě u Damašku, sdělila OSN.

Chlor mohl být znovu použit v obléhané povstalecké enklávě východní Ghúta také v neděli.

Komise, v jejím čele stojí Brazilec Paulo Pinheiro, rovněž minulý rok došla k závěru, že za loňský sarinový útok na Cháj Šajchún je odpovědný syrský režim. Zahynulo při něm přes 80 lidí.