KLDR: Poslední sankce Rady bezpečnosti OSN se rovnají válečnému aktu

Pchjongjang Poslední kolo sankcí Rady bezpečnosti OSN proti KLDR se rovná válečnému aktu a úplné hospodářské blokádě, uvedlo dnes severokorejské ministerstvo zahraničí. Pchjongjang zároveň pohrozil, že ty země, jež pro rezoluci hlasovaly, potrestá.

Páteční rezoluce Rady bezpečnosti mimo jiné zakazuje KLDR dovoz průmyslových zařízení, strojů, dopravních prostředků, průmyslových kovů nebo takřka 90 procent rafinovaných ropných produktů.

„Spojené státy, které vyděsilo naplnění našeho historického cíle stát se jaderným státem, s narůstající zběsilostí uvalují sankce a zvyšují tlak na naši zemi,“ uvedlo severokorejské ministerstvo prostřednictvím oficiální agentura KCNA.

Země za rezoluci prý ‚těžce zaplatí‘

Pchjongjang sankce odmítá. Chápe je jako agresivní narušení suverenity KLDR a „válečný akt, který rozbíjí mír a stabilitu na Korejském poloostrově“. Severokorejské ministerstvo zahraničí dále informovalo, že bude nadále posilovat svůj „obranný“ jaderný program, aby dosáhlo faktické rovnováhy síly se Spojenými státy, a mohlo tak zcela vymýtit „jaderné hrozby, vydírání a nepřátelské kroky“ ze strany Washingtonu.

„Ty země, jež pro ‚rezoluci‘ hlasovaly, si ponesou odpovědnost za všechny důsledky, které ‚sankce‘ přinesou. Uděláme vše, aby jednou pro vždy těžce zaplatily za to, co provedly,“ varovalo v prohlášení severokorejské ministerstvo.

Návrh textu rezoluce Rady bezpečnosti OSN, jež byla přijata jednomyslně, předložily Spojené státy. Na základě přijatého usnesení se stávající sankční seznam rozšířil o 19 dalších Severokorejců a o severokorejské ministerstvo obrany. Rezoluce také žádá do dvou let návrat do vlasti všech občanů KLDR, kteří pracují v zahraničí a kteří jsou zdrojem cenných deviz pro severokorejské hospodářství.