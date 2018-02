KLDR přes ambasádu v Berlíně kupovala vybavení pro jaderný program, tvrdí Němci

BERLÍN/PRAHA Šéf německé kontrarozvědky uvedl v rozhovoru pro televizi ARD, že Severokorejci dlouhodobě získávali vybavení a technologie pro své jaderné, zbraňové a raketové programy skrze ambasádu KLDR sídlící v Berlíně. Jde o další příklad obcházení mezinárodních sankcí.

„Zaznamenali jsme velké množství nákupních transakcí, které pocházely ze severokorejské ambasády,“ uvedl Hans-Georg Maassen, šéf německého Spolkového úřadu pro ochranu ústavy (Bundesamt für Verfassungsschutz), jak zní název německé kontrarozvědky.



„Bohužel jsme zjistili, že odtamtud vycházely aktivity směřující k pořízení věcí, které měly z našeho pohledu sloužit v raketovém a částečně i jaderném programu,“ uvedl Maassen v rozhovoru pro německou veřejnoprávní televizi ARD.

Šéf kontrarozvědky sice nespecifikoval, o nákupy jakého materiálu se jednalo, ale uvedl, že pořízené komponenty mohou být aktivně využity jak ve vojenském, tak i v civilním sektoru.

„Když zaznamenáme takový nákup, okamžitě jej zastavíme. Nemůžeme však garantovat, že si všech pokusů všimneme a zablokujeme,“ dodal Maassen. Podle televize ARD německá kontrarozvědka zaznamenala pokusy o nákup v letech 2016 a 2017.

Zároveň se podle televize měl v roce 2014 jeden ze severokorejských diplomatů pokusit o získání nespecifikovaného vybavení, které slouží k vývoji chemických zbraní.

Obcházení sankcí

Obvinění ze strany německé kontrarozvědky se objevila jen několik dní poté, co OSN zveřejnila zprávu, že Severní Korea vydělala na exportu uhlí, železa, oceli a dalších komodit v přepočtu více než 4 miliardy korun i přesto, že byly na KLDR uvaleny mezinárodní sankce.

Tajné služby západoevropských zemí koncem ledna informovaly, že KLDR vyvážela uhlí hlavně do Ruska, odkud pak mířilo do Jižní Koreje a Japonska.



Rada bezpečnosti OSN zakázala Severní Koreji export uhlí loni 5. srpna. Cílem nových, přísnějších sankcí bylo odříznout režim severokorejského diktátora Kim Čong-una od důležitých devizových zdrojů, které Pchjongjang potřebuje na rozvoj svých zbrojních programů.



Podle OSN prý severokorejský režim vydělával i na prodeji zbraní do Barmy a Sýrie. Během let 2012-2017 zprostředkovali Severokorejci do těchto zemí více než čtyřicet dodávek zbraní a zbraňových systémů.

Jednu z lodí přepravujících zbraně na Blízký východ zadržely loni v říjnu egyptské úřady u Suezského průplavu. Na dodávku zbraní z KLDR je upozornily USA. Na palubě lodi tehdy inspektoři našli zbraně a součástky za půl miliardy korun.