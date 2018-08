Klementinum nestačí. Knihovna chce nové sídlo

Praha Rozsáhlá oprava sídla Národní knihovny vstupuje do závěrečné fáze, která obsáhne více než polovinu plochy Klementina. Práce by měly skončit v roce 2020, po deseti letech od jejich zahájení. Ředitel instituce Martin Kocanda se přesto nevzdává myšlenky na výstavbu zcela nového objektu, v němž by knihovna našla své zázemí.

„Potřebujeme novou budovu, aniž bych přímo specifikoval, jak by měla vypadat a­ zda je možno z­ právního hlediska využít už existující návrh pana Kaplického,“ říká Kocanda v rozhovoru pro LN s­ odkazem na neuskutečněný projekt takzvaného blobu, který měl vzniknout na pražské Letné.



Podle Kocandy sice z Klementina dýchá vznešenost, na druhou stranu nejde o prostory, jež by vyhovovaly knihovně 21. století. „Největší problém, který bude i nadále, je fakt, že 80 až 90­ procent plánovaných kapacit bude umístěno mimo hlavní budovu,“ vysvětluje.

O svém záměru však bude muset přesvědčit vládu, která již dříve přijala usnesení, že knihovna novou budovu nepotřebuje.