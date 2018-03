KLESLA: A dost! Mladí Američané jsou opravdu naštvaní

Seattle Nebuď blbec a zakaž útočné pušky. Horko těžko zvládnu psát na tabuli, to mi jako fakt dáte do ruky samopal? Milí zákonodárci, kašleme na vaše modlitby, je čas, abyste začali vážně něco dělat! Nápisy na cedulích na sobotních demonstracích statisíců lidí v amerických městech obsahovaly zpravidla řádově peprnější a nepublikovatelné výrazy. Však si je také psali mladí středo- a vysokoškoláci, které vcelku pochopitelně rozlítil poslední a jeden z nejhorších masakrů na floridské Stoneman Douglas High School. Sedmnáct lidí postřílel právě poloautomatickou puškou 19letý vyhozený student Nicholas Cruz. A tak jeho vrstevníci udělali přesně to, co jejich rodiče, nebo spíš prarodiče – vydali se na protestní pochody, největší od války ve Vietnamu.

Regulace zbraní v USA se propírá léta a léta, lobbisté velkých firem, hlavně nechvalně proslulé organizace NRA, tančí kolem druhého dodatku Ústavy Spojených států a práva držet zbraň. Na to jim naštvaní studenti odpovídali jednoduše – mušketa nevystřelí 995 ran za minutu.

S odkazem k době vzniku dodatku a jistému posunu v kadenci. Jistě, někdo si může myslet, že mladými lidmi jen manipuluje opozice, třeba proti nepopulárnímu prezidentovi. Však také Trumpovi konzervativní republikáni patří k hlavním zastáncům práva držet zbraň. Jenže pohled do očí pochodujícím studentům třeba v metropoli severozápadu Seattlu ukazoval, že tentokrát to bude jiné.

Dohromady se tentokrát složila naštvanost na zbraně a na opatření ve školách – komu se chce chodit přes rámy do tříd? Na mizernou úroveň veřejných škol – v USA se neustále debatuje o zvýšení místních daní na lepší školství. I na politickou reprezentaci – oba poslední kandidáti na Bílý dům byli babička a dědeček.

Generace, která dnes pochoduje americkými městy, může rozhodnout už příští volby. Místní politici je rozhodně neberou na lehkou váhu a řada z nich si pospíšila demonstranty osobně podpořit. Nepodceňují je ani ve Washingtonu. Postoj ke zbraním může snadno rozhodnout, kdo bude za pouhých pár let vládnout Americe.