KLESLA: Avast obouvá svět. IT může být další český trumf

PRAHA Abychom nezapomněli, kdy půjdete na burzu? Jednou a tou samou otázkou se na konci doslova každého rozhovoru v posledních šesti letech snažili novináři udolat vedení Avastu, podobně jako Cato starší kdysi Kartágo. Když se tak ve čtvrtek tento týden rozletěla zpráva, že do toho nejúspěšnější česká IT firma opravdu praští a ožení se se světovými investory v Londýně, nikoho to moc nepřekvapilo.

Už nějaký ten pátek si o tom cvrlikali vrabci na střeše, což ale rozhodně nesnižuje význam celého obchodu. Ohodnocení ryze české firmy, která má své sídlo a vývojáře stále hlavně doma a taky tady platí daně, je v přepočtu více než 80 miliard korun. Na pražském trhu sice máme hodnotnější podniky, přesto se pro Česko může snadno jednat o obchod století.

Máme totiž opravdu načase se začít porozhlížet, čím se budou živit naše děti a vnuci. Český rekordní ekonomický růst nepochybně táhne spotřeba, tedy utrácení platů především z autoprůmyslu a na něj navázaných odvětví. Je ale potřeba si otevřeně přiznat, že Škodovka je dnes globální firma, což plně potvrzuje i páteční nenápadná zpráva, že se v rámci koncernu Volkswagen stane součástí nové skupiny společně se samotným VW a Seatem. A jako globální značka v globální skupině se mohou vozy s okřídleným šípem vyrábět v robotických továrnách kdekoliv na světě, jako se to už děje třeba v Číně. Av zahraničí také vše od peněz až po vynálezy zůstane. Je to normální vývoj, stejně jako Baťa už v Česku boty nešije.

Do budoucna tedy potřebujeme nového Baťu či Škodovku a právě Avast dnes „obouvá“ přes 400 milionů lidí po celém světě do bot počítačové bezpečnosti. To je na počet zákazníků srovnatelný význam, jaký měl kdysi zlínský švec a víc, než kdy dosáhli mladoboleslavští konstruktéři. Že jsme dnes v Česku díky dobrým antivirům zdarma elita v IT bezpečnosti, je v podstatě podobná šťastná náhoda, jako byly kdysi dobré levné boty pro celý svět. Moderní technologie mají ale přece jen blíž k české tradiční technické vzdělanosti. Cíl pro Česko je tedy jasný – další Avast do pěti až deseti let.