KLESLA: Drazí a drzí. Kdy přijde slibované zlevnění mobilních tarifů?

Dosavadní interpretace jsou neúplné a zavádějící. Ne, to není věta z populárního seriálu Jistě, pane premiére, kde se státní služebníci snaží obalamutit politika naprosto neuvěřitelnými slovními veletoči. Je to poslední a zcela aktuální výmluva českých mobilních operátorů na otázku: Proč jste pořád nejdražší v Evropě?

Naposledy to ukázal průzkum Evropské komise, stejně jako soukromé společnosti Rewheel. Když srovnáme, kolik my, čeští zákazníci, bereme a kolik platíme za volání a stále rozšířenější mobilní internet, účtuje nám velká trojka T-Mobile, O2 a Vodafone jedny z nejhorších cen v celé Unii. Přitom v rámci svých nadnárodních skupin patří k těm nejziskovějším a posílají matkám do Německa, Nizozemska a Británie miliardy ročně. Jak bezelstně přiznal i šéf operátorské lobbistické asociace, české pobočky mají vyšší marži než třeba Google či Apple.

Operátoři se brání, že jde přece o data z loňska, tedy z doby, kdy nás tehdejší vládní sociálnědemokratická garnitura poslala za lepšími cenami „do Polska“. V nabídkách se ovšem stále skví shodně 749 korun a víc. Prý si ale všichni zákazníci, kteří chtěli, mezitím vyhádali lepší tarif jak na tureckém tržišti. Tedy pokud jste hloupí a platíte nám ceny, jaké vám nabízíme, dobře vám tak! To už je věru nebetyčná dávka drzosti.



Před rokem se do předvolební kritiky operátorů pustil také dnešní premiér Andrej Babiš (ANO) a je načase se přeptat, copak s nimi udělá. Doufejme, že až si předvolá jejich šéfy nebo si promluví s německou vládou (která je hlavním akcionářem našeho největšího operátora) a bude chtít změnu, nedočká se jen mnohoznačné odpovědi: „Jistě, pane premiére.“