KLESLA: EuroTrump. Máme proč se bát Stevea Bannona a populistů

Pravicový národní populismus nastupuje! Nacionalistickým stranám rostou preference a chtějí spolupracovat napříč Evropou. Ne, to opravdu nejsou titulky z postkrizových hubených třicátých let 20. století, ale z mírumilovné a prosperující Evropské unie v druhé dekádě století jednadvacátého.

Jak příští rok ovládnout volby do europarlamentu navíc populistům přijel z USA kázat Steve Bannon, někdejší stratég kampaně Donalda Trumpa. A nepokrytě vyzývá: nacionalisté všech zemí starého kontinentu, spojte se!



Můžeme se začít uklidňovat, že Bannon nemá po vyhazovu z Bílého domu co na práci, jako varietní umělec jezdí po světě a jen se snaží získat pozornost. Přičemž mu příliš nenaslouchají ani kuriózní čeští nacionalisté s polovičním Japoncem v čele. Ale nemá to pražádný smysl, stejně jako na druhou stranu nemá smysl ani malovat čerty na zeď a děsit pádem demokracie a nástupem fašismu.

Namísto toho je potřeba se podívat, proč mají takoví lidé dnes vlastně šanci uspět. Uprostřed bohatství a prosperity je totiž stále velká skupina těch, kteří z ní nic nemají a na které jsme zapomněli. Právě ti, které společnost ponechala napospas – v USA označovaní anglickým „left behind“ – pomohli zásadně Bannonovi dotlačit Trumpa k nepravděpodobnému vítězství.

A právě to je kousek, který by teď chtěl zopakovat v Evropě a možná i v Česku. U nás jsou to hlavně Sudety, ale i chudší lidé na venkově i ve velkých městech, kteří zhusta volí právě nacionalisty a populisty, protože se bojí budoucnosti. Zájem o showmana z Ameriky by nás tedy měl hlavně varovat, abychom si vzpomněli na ty méně šťastné a bohaté.