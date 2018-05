KLESLA: Nejvyšší správní soud je důležitější než ten Ústavní

PRAHA Pokud není člověk přímo právník, má v zásadě jen dvě možnosti, jak si vůbec všimnout instituce sídlící v šedé budově přímo naproti brněnskému kostelu svatého Tomáše a hlavně populární jezdecké soše markraběte Jošta. Buď se o Nejvyšším správním soudu dočte v novinách kvůli prominentní politické kauze, jako je přepočítávání a rušení voleb či politických stran, nebo se k němu přímo prosoudí. A to v případě, že se nenechá odbýt rozhodnutím úředníka, pak jeho nadřízeného a rozhodne se otestovat nejmladší větev naší justice.

Většinou jde přitom o osobně citlivé případy typu souboj s berními úředníky, o výši důchodů či sociálních dávek. Právě proto, že u něj hledají zastání obyčejní lidé ve svém nerovném postavení vůči silnějšímu státu, je NSS krčící se jakoby stranou zájmu na kraji velkého Moravského náměstí pro obyčejného člověka důležitější než slavný Ústavní soud s honosným sídlem na hlavní třídě necelých dvě metrů opodál.



Že se stal nejen Robinem Hoodem, ale pečlivě vyargumentovanými rozsudky i odborným vzorem naší postsocialistické justice, je hlavně zásluhou jeho končícího předsedy Baxy a místopředsedy Mazance. Jestli v tom setrvá, bude záležet na jejich nástupcích. Pro politiky ale NSS plní v prvé řadě úlohu, kterou generální advokát Soudního dvora EU Michal Bobek kdysi trefně nazval „nejvyšším regulátorem“.

NSS má jistě i řadu mušek, třeba právě to, že sídlí v Brně. Krom chození v bačkorách v práci a ve tři domů (u moravské části osazenstva) to znamená, že spolu špičky naší justice chodí na fotbal nebo na pivo. Osvěžením NSS jsou proto dojíždějící soudci z jiných koutů republiky. A mimo „brněnskou mafii“ by měl být i nový předseda. U soudu s lidskou tváří by navíc bylo skvělé, kdyby do jeho čela usedla žena.



Sbíhají se k němu odvolání často byznysově-politicky exponovaných kauz od antimonopolního, telekomunikačního, či energetického úřadu, a hlavně od všech ministerstev. To může řadu politiků pálit: včetně Miloše Zemana, jenž sice vyvolal spíše pozitivní odezvu svými nominacemi strážců ústavy, v tomto případě se ale k podzimnímu střídání stráží hledí spíše s obavami