KLESLA: Nový operátor má otevřenou cestu na český trh

PRAHA Roky se mluví o tom, jak by našemu mobilnímu triu a hlavně nám, jejich zákazníkům, prospěla trocha konkurence. Jak právě kvůli jejímu nedostatku platíme stále jedny z nejvyšších cen volání a internetu v Evropě a jak nás nezachrání nic než čtvrtý operátor. Už jsme přitom viděli nejméně dva pokusy otevřít mu dveře a v paměti utkvěl zvláště ten poslední, kdy ho v aukci frekvencí před pěti lety slíbil přímo nejbohatší Čech Petr Kellner se svou PPF. Aby se záhy ukázalo, že nás vodil za nos a místo toho si obratem ruky koupil největšího hráče na trhu O2. Mnozí už tak ztratili víru v příchod „toho čtvrtého“ spasitele, považují ho za podobný úkaz jako Yettiho či ani nedoufají, že se ho dožijí.

Naposledy vytáhl kartu nového operátora premiér Babiš v souvislosti se snahou řešit stále drahý mobilní internet. A Český telekomunikační úřad udělal včera velký krok, jak mu znovu otevřít dveře, když pro něj navrhl vyhradit prostor v nových mobilních sítích 5G, případně zavázal stávající hráče, aby ho do nich pustili. Právě ty ale chytře nevyřadil úplně ze hry. Snad se tím vyhne dlouhým soudním sporům a stížnostem do Bruselu, kterými mobilní trio hrozilo už minule a mohlo by nástup konkurence v Česku další dlouhé roky oddalovat.



Právě stávající operátoři by měli pochopit, že nový konkurent je i v jejich zájmu. Je to pro ně to nejméně bolestivé řešení léta palčivého problému vysokých cen a špatných služeb, se kterým už opravdu všem došla trpělivost. Nováček jim sice bude konkurovat, ukousne jim tržní koláč a sníží se jejich rekordní ziskové marže. Budou se nás proto snažit přesvědčovat, že to nikomu nepomůže a doplatí na to zákazníci. Jenže nový operátor bude také s nimi masivně investovat do nových technologií a sítí a především – mohou s ním volně soutěžit, jak je normální v jiných zemích. Jediné další řešení je totiž už jen tvrdá cenová regulace ze strany státu, ke které se dnes schyluje, a s tou se věru soutěžit nedá. Je to i pro ně poslední pokus. Teď jen aby se po letech stavění barikád ještě našel zájemce o český specifický trh. Do třetice všeho dobrého.